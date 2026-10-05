در ۶ ماهه نخست امسال، ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار از گمرک استان صادر شد که ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار از گمرک استان صادر شد که ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد و وزن آن ۱۹۶ درصد افزایش داشته است.

گنج‌خانلو افزود: کالا‌های صادراتی استان در این مدت به ۲۴ کشور جهان صادر شده که عمده آنها شامل ترانسفورماتور، مقاطع فلزی، شمش روی، مفتول، کاغذ فلوتینگ و فیلم پلی‌پروپیلن بوده است.

وی افزود: بیشترین میزان صادرات گمرک استان زنجان در این مدت به کشور‌های ترکیه، عراق، ترکمنستان و عمان انجام شده است.

مدیرکل گمرک استان زنجان در ادامه به واردات موقت کالا در ۶ ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود ۱۵۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۶ میلیون دلار به صورت موقت وارد استان شده که از نظر ارزش ۳۲ درصد و از لحاظ وزن حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

گنج‌خانلو افزود: عمده کالا‌های واردات موقت را مواد معدنی مورد نیاز صنایع روی و سرب استان تشکیل می‌دهد که با هدف تولید و صادرات شمش روی وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: این موضوع اقدام موثری در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع روی و سرب استان به شمار می‌رود و نقش مهمی در استمرار فعالیت این واحد‌های تولیدی دارد.

مدیرکل گمرک استان زنجان همچنین از واردات قطعی ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: واردات قطعی در این مدت از نظر ارزش هشت درصد و از لحاظ وزن ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: ماشین‌آلات خطوط تولید و انواع مواد اولیه از جمله خمیر چوب، پودر جاذب، توتون و انواع نخ پلی‌آمید، پلی‌استر و پنبه، عمده کالا‌های وارداتی استان را تشکیل می‌دهند.

گنج‌خانلو کشور‌های ترکیه، امارات، آلمان و ایتالیا را از مهمترین کشور‌های مبدأ واردات قطعی گمرک استان زنجان اعلام کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل امور واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به تمدید مصوبات زمان اضطرار، امکان ترخیص کالا با تعهد و بدون ارائه کد رهگیری بانک برای متقاضیان فراهم شد که مورد استقبال ذی‌نفعان قرار گرفت.

مدیرکل گمرک استان زنجان افزود: با اجرای این تدبیر، کالا‌های مشمول بدون معطلی در صف تخصیص و تامین ارز بانک مرکزی، ترخیص شد که اقدام موثری برای پشتیبانی از فعالیت واحد‌های تولیدی و تامین نیاز‌های آنها بود.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ درصد باقیمانده کالا‌ها در چارچوب ترخیص درصدی نیز با ارائه ضمانت‌نامه از سوی واحد‌های متقاضی ترخیص شد که این اقدام، به‌ویژه در تامین مواد اولیه در ایام جنگ، گام موثری بود.

گنج‌خانلو با اشاره به فعالیت گمرکی در ایستگاه ریلی بناب افزود: با توجه به انجام فعالیت‌های گمرکی در این ایستگاه، طی این مدت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن از واردات گمرک استان از طریق خطوط ریلی حمل و ترخیص شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۹۰۰ تن از صادرات گمرک استان نیز از طریق خطوط ریلی به خارج از کشور صادر شده است.