به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در پیامی افتخارآفرینی هنگامه کامیاب، امیرحسین محمودپور، علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در بازی‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت.

متن پیام استاندار گیلان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بازی‌های آسیایی ناگویا بار دیگر به صحنه‌ای برای تجلی اراده پولادین جوانان ایران و نمایش اقتدار نسلی تبدیل شد که با ایمان، غیرت و پشتکار، برای سربلندی وطن به میدان رفتند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در یکی از بزرگ‌ترین آوردگاه‌های ورزشی قاره کهن به اهتزاز درآوردند.

در این میدان پرافتخار، فرزندان شایسته گیلان نیز با تکیه بر استعداد، همت بلند و روحیه شکست‌ناپذیر خود، سهمی ارزشمند در موفقیت کاروان ورزشی کشورمان ایفا کردند و نشان دادند دیار میرزا کوچک‌خان همچنان سرزمین پرورش انسان‌هایی است که برای عزت ایران، استوار می‌ایستند و تا آخرین لحظه می‌جنگند.

درخشش هنگامه کامیاب همراه با تیم روئینگ چهارنفره زنان و امیرحسین محمودپور در روئینگ تک‌نفره سبک‌وزن و کسب دو نشان ارزشمند نقره، در کنار افتخارآفرینی علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان و دستیابی هر یک از آنان به نشان برنز، جلوه‌ای ماندگار از ظرفیت‌های درخشان ورزش گیلان بود.

این چهار قهرمان با اراده‌ای استوار و تلاشی غرورآفرین، از دل کاسپین تا سکوی آسیا پارو زدند و با هر حرکت خود، نام گیلان و ایران را بلندآوازه کردند.

مدال‌های آنان تنها نشانی از یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه نمادی از امید، خودباوری و عزم جوان ایرانی برای عبور از دشواری‌ها و فتح بلندترین قله‌هاست.

بی‌تردید، ارزش این افتخار تنها در رنگ مدال‌ها خلاصه نمی‌شود؛ همه ورزشکاران گیلانی حاضر در این رقابت‌ها، نمایندگان شایسته مردمی بودند که همواره دل در گرو ایران دارند. حضور و تلاش آنان، چه بر سکوی قهرمانی و چه در میدان رقابت، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش گیلان و ایران افزود.

موفقیت کاروان جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن در جایگاه ششم آسیا نیز تصویری غرورآفرین از توان ورزش کشور به نمایش گذاشت؛ دستاوردی که حاصل اراده ورزشکاران، دانش مربیان، صبوری خانواده‌ها و تلاش مجموعه‌های پشتیبان ورزش ایران است.

اینجانب این افتخار ارزشمند را به ملت بزرگ ایران، مردم ورزش‌دوست گیلان، این چهار قهرمان عزیز، مربیان پرتلاش، خانواده‌های صبور آنان و جامعه ورزش استان تبریک می‌گویم و از همه ورزشکارانی که با نام ایران و برای ایران به میدان رفتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم این درخشش، سرآغاز فصلی تازه در ورزش گیلان و مقدمه فتح قله‌های بلندتر جهانی و المپیک باشد؛ روز‌هایی که فرزندان این سرزمین بار دیگر پرچم پرافتخار ایران را بر فراز سکو‌های جهان به اهتزاز درآورند و سرود جمهوری اسلامی ایران را در گوش جهانیان طنین‌انداز کنند.