



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین رونمایی از پوستر پویش کتابخوانی جشنواره ملی «سیمرغ ایران» در ساری برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران در این مراسم گفت: بخش ادبی جشنواره به کتابخانه‌ها سپرده شده است و ادامه پویش استانی معرفی کناب نوجوانان با عنوان «سرگذشت استعمار» نوشته «مهدی میرکیایی» در دو مقطع تحصیلی نوجوان و جوان اجرا می‌شود.

مرضیه فلاح کردآبادی ادامه داد: این کتاب همواره ار سوی رهبر شهید انقلاب خواندن آن به نخبگان توصیه شد.

وی گفت: علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این پویش تا ۱۳ آبان برداشت خود را از خلاصه کتاب به صورت ویدئو سه دقیقه‌ای از طریق شناسه @farhangi_mpl در پیام رسان بله ارسال کنند.

همچنین علی کشوری نماینده مردم قائم شهر، سیمرغ، جویبار، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی و یادگار خلبان شهید امیرسرلشکر احمد کشوری با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری سیمرغ ایران گفت: این جشنواره با نام شهید کشوری برگزار می‌شود و در دوره دوم، علاوه بر رشته‌هایی مانند خوشنویسی، نقاشی، طراحی، گرافیک و عکاسی، فیلم‌نامه‌نویسی و داستان کوتاه نیز به رشته‌های آن اضافه شده است.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: جشنواره در دوره دوم به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود و آثار شرکت‌کنندگان تا پایان مهرماه دریافت می‌شود.

نماینده مردم قائم‌شهر و حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از اختصاص بخش ویژه توان‌یابان در این دوره خبر داد و گفت: این بخش به‌صورت مستقل و با فرآیند داوری و جوایز جداگانه برگزار می‌شود تا زمینه حضور و معرفی استعداد‌های هنری این گروه فراهم شود.

رضایی دبیر این جشنواره نیز گفت: در نخستین دوره جشنواره سیمرغ ایران پنج هزار اثر از ۲۲ استان ارائه شد.

وی ادامه داد: براساس تصمیم گیری صورت گرفته این جشنواره دوسالانه برگزار می‌شود و امسال بخش ادبی و کتابخوانی افزوده شده است و تا۳۰ مهر آخرین مهلت ارسال آثار است.

بنا بر اعلام دبیرخانه دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری " سیمرغ ایران "‌این برنامه در بخش‌ها و رشته‌های زیر برگزار می‌شود:

۱- نقاشی – طراحی{۲ رشته}

۲- گرافیک (طراحی پوستر _ طراحی لوگو _ تایپوگرافی) {۲ رشته}

۳- خوشنویسی (نستعلیق و شکسته نستعلیق) {۲ رشته}

۴- ادبی (فیلمنامه کوتاه _ داستان کوتاه) {۲ رشته}

۵- عکاسی {۱ رشته}

بخش اول: ایران من با موضوع: وطن دوستی، آبادانی و پیشرفت ایران، پرچم ایران، باور‌ها و ارزش‌ها و …

بخش دوم: بخش ویژه مقاومت با موضوع: ایثار و شهادت، رهبر شهید، جنگ‌های تحمیلی ٨ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم

الف: نوجوانان (۱ تا ۱۸ سال

ب: جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال

ج: هنرمندان توانیاب (بدون شرایط سنّی)

اختتامیه این جشنواره قرار است همزمان با سیمرغ فدایی میهن، خلبان شهید امیر سرلشکر احمد کشوری و روز هوانیروز در ۱۵ آذر برگزار شود.