معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استانی وارد ایلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در سفر امروز خود به ایلام، برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارد.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، تجلیل از خانواده‌های شهدای محیط‌بان، دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و بازدید از طرح سبز زیست‌محیطی تصفیه‌خانه شهر ایوان، از جمله برنامه‌های سفر امروز انصاری به ایلام است.

این سفر با هدف بررسی وضعیت محیط‌زیست استان و تجلیل از ایثارگران این حوزه انجام شده است.