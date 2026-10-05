مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و خارج کردن تعداد زیادی از نوشت‌افزار‌های فاقد علامت استاندارد از چرخه عرضه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده گفت: برای صیانت از سلامت دانش‌آموزان و نظارت بر کیفیت محصولات مورد استفاده در فصل بازگشایی مدارس، کارشناسان این اداره از ۵۰ مرکز عرضه نوشت‌افزار در استان بازرسی کردند.

وی افزود:در جریان این عملیات نظارتی گسترده، ۱۲ قلم از محصولات نوشت‌افزاری که بدون علامت استاندارد و تأییدیه‌های ایمنی و کیفیت بودند، شناسایی و از چرخه عرضه خارج شدند. این محصولات شامل ۸۰۰ عدد خودکار و ۶۰۸ عدد مداد از برند‌های مختلف بود که به دلیل احتمال وجود مواد سمی یا نقص در ساختار، برای دانش‌آموزان مخاطره‌آمیز تلقی می‌شوند.

همت‌زاده افزود: در جریان این بازرسی‌ها، به تمامی فروشندگان و صاحبان مراکز عرضه برای جمع‌آوری فوری محصولات غیرایمن، تذکر و اخطار رسمی داده شد.