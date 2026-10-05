مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه، سفیر نروژ در تهران را احضار و اعتراض رسمی ایران نسبت به «بی‌عملی نروژ» در قبال فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک در ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسن‌نژاد پیرکوهی، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه، صبح یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، پاول بیور نستاد سفیر نروژ در تهران را به وزارت امور خارجه دعوت و مراتب اعتراض رسمی کشورمان نسبت به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های این سامانه در قلمروی ایران را به وی ابلاغ کرد.

وی با انتقاد شدید از ایفا نشدن تعهدات نروژ به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، تأکید کرد: بر اساس تصمیمات هیئت مقررات رادیویی این اتحادیه (RRB) در سال‌های اخیر، دولت نروژ مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ارسال‌های غیرمجاز استارلینک در قلمرو ایران بوده است. اما علیرغم پیگیری‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران، هیچ اقدام موثری از سوی نروژ صورت نگرفته است.

مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه خواستار انعکاس درخواست جمهوری اسلامی ایران برای اقدام موثر و فوری دولت نروژ جهت توقف اقدامات ناقض حاکمیت و امنیت ملی ایران به واسطه فعالیت‌های غیرمجاز سامانه استارلینک شد و یادداشت اعتراض رسمی را هم به سفیر نروژ تحویل داد.