به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پوستر نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج با محوریت مطالعات فرهنگی، هنری و ادبی که ۲۶ تا ۲۸ آبان در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود، رونمایی شد.

آیین بازگشایی دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج و رونمایی از پوستر این جشنواره امروز در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج اعلام کرد: با محوریت مطالعات فرهنگی، هنری و ادبی در آثار نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، برگزار می‌شود.

مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مطالعات هنری، نقد ادبی، شعر نو و کلاسیک، شعر مازندرانی و مکاتب ادبی از محور‌های بخش علمی این جشنواره است. در بخش فرهنگی و هنری نیز آثاری در زمینه‌های تئاتر، موسیقی محلی، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و هنر‌های تجسمی پذیرفته می‌شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج ۲۶، ۲۷ و ۲۸ آبان امسال در دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار خواهد شد.