بخش وی آی پی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در آیین بهره برداری از این بخش گفت: برای ساخت و تجهیز بخش وی آی پی این بیمارستان خیر نیک اندیش حاج رضا شبان ۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه کرده است.

ابراهیم کوچکی، با اشاره به روند ۱۷ ساله ساخت و تکمیل این بیمارستان افزود: این مرکز درمانی حاصل دوراندیشی مردم و خیران آران و بیدگل و حمایت‌های دولت است و برای پیشبرد و تکمیل آن پارسال ۲۵۰ میلیارد تومان از اعتبار دولتی هزینه شد.

مصطفی معینی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تکمیل و تجهیز این مرکز درمانی باید با همکاری دولت و خیران ادامه پیدا کند تا بیمارستان به جایگاه پیش‌بینی شده در نظام درمان منطقه برسد.