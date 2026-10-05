به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نایب رئیس کمیسیون اصل نود محلس شورای اسلامی با اشاره به استمرار جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری گفت: برخلاف برخی جوسازی‌ها مبنی بر تعطیلی یا توقف فعالیت‌های مجلس، همه فرآیند‌های نظارتی و رسیدگی به قوانین در مجلس ادامه دارد، اما با توجه به دستورالعمل‌ها و شرایط کشور، به صورت وبیناری برگزار می‌شود.

علی کشورD افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با جدیت، وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت مردم و مسئولان و پرهیز از پرداختن به حاشیه‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود، در همه امور نظارتی و پیگیری قوانین، با همه توان، فعال است.