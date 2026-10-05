رئیس پلیس پیشگیری چهارمحال و بختیاری، در راستای افزایش سطح آگاهی عمومی و مقابله با جرایم علیه مال، مجموعه‌ای از توصیه‌های امنیتی و حفاظتی را برای شهروندان و صاحبان کسب‌وکار مطرح کرد.

تأکید رئیس پلیس پیشگیری چهارمحال و بختیاری بر ارتقای سطح حفاظت فیزیکی و رعایت نکات امنیتی در برابر سرقت

تأکید رئیس پلیس پیشگیری چهارمحال و بختیاری بر ارتقای سطح حفاظت فیزیکی و رعایت نکات امنیتی در برابر سرقت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ بهرامی گفت: افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌های گران‌قیمت، از جمله طلا و جواهرات، می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرم شود.

وی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود که هرگز در مورد موجودی طلا یا محل نگهداری اشیاء گران‌قیمت خود با افراد غیرقابل اعتماد، حتی در جمع‌های دوستانه یا محیط کار، صحبت نکنند و از اعلام محل دقیق دارایی‌ها خودداری کنند.

رئیس پلیس پیشگیری استان با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی، بر استفاده از تجهیزات نوین امنیتی تأکید کرد.

وی افزود: امروزه استفاده از تجهیزات هوشمند نظارتی نظیر دوربین‌های مداربسته پیشرفته و سیستم‌های ایفون تصویری هوشمند، از ارکان اصلی تأمین امنیت محیطی است.

وی بر ضرورت ارتقای سطح حفاظت فیزیکی ساختمان‌ها و رعایت استاندارد‌های امنیتی در محیط‌های مسکونی و تجاری برای کاهش احتمال وقوع جرایم تأکیدکرد.