به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد نریمانی با اعلام اینکه این طرح با هدف شناسایی و تعیین محدوده ذخیره‌گاهی بنه و حفاظت ویژه از این گونه ارزشمند جنگلی، در سطح ۱۰۸۹ هکتار تهیه شده است افزود: طرح توسط مهرناز خسروی، کارشناس واحد جنگل اداره منابع طبیعی خرم‌آباد، تهیه شده و پس از طی مراحل قانونی، منطقه در شمار ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: حفاظت از ذخیره‌گاه‌های جنگلی نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی گیاهی، جانوری و ژنتیکی، پایداری اکوسیستم‌ها و حفظ تعادل زیست‌محیطی دارد.