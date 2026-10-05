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معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از رشد ۳۰ درصدی هوشمندسازی کنتورها در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امروز بیستونهمین مانور طرح ملی «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق برگزار شد.
حسن بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از ابتدای امسال تا شهریور، ۲۰۰ هزار کنتور هوشمند تحویل شرکتهای توزیع برق شده است و در ۶ ماه نخست امسال نیز رشد ۳۰ درصدی هوشمندسازی نسبت به سال گذشته داشتهایم.
وی افزود: در ۵ ماهه نخست امسال، ۷۰۰ هزار کنتور به کنتور هوشمند تبدیل شده و حدود ۳۰۰ هزار کنتور نیز در انبارهای شرکتها موجود است که مدیران باید با ارائه برنامه، روند تعویض و هوشمندسازی کنتورها را سرعت دهند.
بکلو با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کنتورهای معیوب و دستکاریشده گفت: امسال ۴۰۱ هزار کنتور معیوب تعویض و ۵۱ هزار و ۷۴۷ کنتور دستکاریشده شناسایی شده است.
وی ادامه داد: امسال ۴۴۱ هزار انشعاب نصب شده که نشاندهنده رشد ۲ برابری در حوزه فروش انشعاب است و این موضوع نشان میدهد طرح مهتاب نتیجهبخش بوده است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر همچنین گفت: هیچ خانه ساختهشدهای در کشور بدون برق نمانده است.
بکلو درباره مدیریت مصرف نیز افزود: محدودسازی مصرف از طریق تعویض فیوز انجام میشود و تاکنون ۷۰ هزار فیوز تحویل شده و آماده نصب است.
وی با اشاره به وضعیت انشعابهای غیراستاندارد گفت: ۹۷۰ هزار مشترک، انشعاب غیراستاندارد دارند و میزان مصرف آنها بیش از ظرفیت انشعاب است که میتواند بیانگر دستکاری کنتورها باشد.