به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امروز بیست‌ونهمین مانور طرح ملی «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق برگزار شد.

حسن بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از ابتدای امسال تا شهریور، ۲۰۰ هزار کنتور هوشمند تحویل شرکت‌های توزیع برق شده است و در ۶ ماه نخست امسال نیز رشد ۳۰ درصدی هوشمندسازی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

وی افزود: در ۵ ماهه نخست امسال، ۷۰۰ هزار کنتور به کنتور هوشمند تبدیل شده و حدود ۳۰۰ هزار کنتور نیز در انبار‌های شرکت‌ها موجود است که مدیران باید با ارائه برنامه، روند تعویض و هوشمندسازی کنتور‌ها را سرعت دهند.

بکلو با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کنتور‌های معیوب و دستکاری‌شده گفت: امسال ۴۰۱ هزار کنتور معیوب تعویض و ۵۱ هزار و ۷۴۷ کنتور دستکاری‌شده شناسایی شده است.

وی ادامه داد: امسال ۴۴۱ هزار انشعاب نصب شده که نشان‌دهنده رشد ۲ برابری در حوزه فروش انشعاب است و این موضوع نشان می‌دهد طرح مهتاب نتیجه‌بخش بوده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر همچنین گفت: هیچ خانه ساخته‌شده‌ای در کشور بدون برق نمانده است.

بکلو درباره مدیریت مصرف نیز افزود: محدودسازی مصرف از طریق تعویض فیوز انجام می‌شود و تاکنون ۷۰ هزار فیوز تحویل شده و آماده نصب است.

وی با اشاره به وضعیت انشعاب‌های غیراستاندارد گفت: ۹۷۰ هزار مشترک، انشعاب غیراستاندارد دارند و میزان مصرف آنها بیش از ظرفیت انشعاب است که می‌تواند بیانگر دستکاری کنتور‌ها باشد.