به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی گفت: این صادرات با نظارت کارشناسان قرنطینه نباتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شده و روند صادرات این محصول ادامه‌دار است.

وی افزود: این اتفاق گام مهمی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از باغداران و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات منطقه به شمار می‌رود.

خرسندی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه مراغه در تولید انگور افزود: سطح زیرکشت انگور در شهرستان مراغه یک هزار و ۵۷۳ هکتار است و ظرفیت تولید این محصول به حدود ۱۱ هزار تُن می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه ادامه داد: تاکستان‌های مراغه از تنوع قابل‌توجهی برخوردار هستند و ارقام مختلفی از انگور در این شهرستان تولید می‌شود که از جمله آنها می‌توان به سلطانی بی‌دانه سفید و قرمز، عسکری، فخری، شاهانی (شانی)، صاحبی سفید و قرمز، خلیلی سفید و قرمز، حسینی (ریش‌بابا)، یاقوتی، لعل، گرمیان (دسته‌چین)، قیزیل‌اوزوم (انگور طلایی)، پیکانی سفید (رازقی)، پیکانی سیاه، قوره‌شیرین، سنجدی یا سنجری، سیاه (قره‌اوزوم)، سیاه جغ‌جغا، سیاه ملحی، تولاگوزی (تلوغی)، هلالی، نورس، آلدرق و گلین‌بارماغی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تنوع ارقام، سطح زیرکشت و ظرفیت تولید بالای انگور در مراغه، این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم تولید انگور در منطقه تبدیل کرده است و آغاز صادرات این محصول از گمرک مراغه می‌تواند زمینه را برای حضور بیشتر انگور تولیدی شهرستان در بازار‌های خارجی فراهم کند.

خرسندی افزود: کارشناسان قرنطینه نباتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه بر فرآیند صادرات و سلامت محصول نظارت دارند و با رعایت ضوابط و الزامات قرنطینه‌ای، روند صادرات انگور ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه خاطرنشان کرد: آغاز صادرات انگور برای نخستین‌بار از گمرک مراغه، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از باغداران و معرفی ظرفیت‌های تولیدی شهرستان در بازار‌های بین‌المللی است.