معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد گیلان گفت: در بررسی ۱۱۲ نمونه کالای عرضه‌شده در مراکز توزیع و عرضه گیلان، ۲۷ نمونه غیرمنطبق با اصول استاندارد شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کاوه تحویلداری گفت: در پی پایش‌های انجام شده در نیمه نخست امسال و بررسی ۱۱۲ نمونه کالای عرضه شده در فروشگاه‌های گیلان، ۸۵ نمونه مطابق با شرایط استاندارد تشخیص داده شد و برای ۲۷ نمونه دیگر، به دلیل انطباق نداشتن با اصول تعیین شده، گزارش غیراستاندارد صادر شد.

وی افزود: نمونه برداری و آزمون کالا‌ها با هدف پایش کیفیت محصولات در بازار انجام می‌شود و امکان شناسایی کالا‌های غیرمنطبق با اصول تعیین شده و پیگیری موارد مغایرت را فراهم می‌کند.

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد گیلان از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خواست کنترل مستمر کیفیت محصولات را جدی بگیرند و به مصرف‌کنندگان توصیه کرد: هنگام خرید کالا‌های مشمول استاندارد اجباری، به علامت استاندارد و کد شناسایی درج شده روی محصول توجه کنند.