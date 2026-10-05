دومین دوره طرح ماهدخت با هدف تبیین مباحث عفاف و حجاب برای دختران، در ۱۳ شهرستان هدف استان خوزستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: سال گذشته طرح ماهدخت با برپایی نمایشگاه در مدارس متوسطه دخترانه ۱۳ شهرستان برگزار شد و حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز دختر زیر پوشش نمایشگاه و برنامه‌های جانبی آن قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام احسان فردآقایی افزود: گفت‌و‌گو با محوریت عفاف و حجاب، مسابقات فرهنگی و گفتمان‌های دینی از برنامه‌های جانبی این رویداد بود که برای ایجاد بستر تبادل نظر و پاسخ به شبهات دانش‌آموزان به مرحله اجرا درآمد.

او با اشاره به ضرورت توجه بنیادین به مسائل هویتی گفت: با توجه به اهمیت مباحث تمدنی مرتبط با حجاب، امسال نیز تمرکز طرح روی شهرستان‌هایی خواهد بود که با چالش‌های بیشتری در این حوزه رو‌به‌رو هستند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: نشست هم‌اندیشی مربیان با هدف انتقال تجارب دوره نخست و بررسی پیشنهاد‌های نو برگزار شد تا نسخه‌ای کیفی‌تر و متناسب با نیاز‌های روز دختران دانش‌آموز تدوین شود.

حجت‌الاسلام فردآقایی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مربیان، دومین دوره این رویداد با اثربخشی فرهنگی بالاتری در سطح مدارس استان اجرا شود.