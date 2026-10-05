مردم برزیل برای انتخاب رئیس جمهور جدید خود به پای صندوق‌های رأی رفتند و انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش خبرگزاری آناتولی، حدود ۱۵۹ میلیون رأی‌دهنده برای انتخاب رئیس‌جمهور، فرمانداران و نمایندگان پارلمان برزیل فراخوانده شده‌اند و در واقع می توان آن را دوئلی بین لو لا و بولسونارو دانست.

در این انتخابات «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور کنونی، با «فلاویو بولسونارو»، سناتور ۴۵ ساله و پسر رئیس جمهور پیشین، رقابت خواهند کرد. لو لا داسیلوا وعده داده است از استقلال و حاکمیت ملی برزیل در برابر فشار‌های خارجی، به ویژه از سوی آمریکا دفاع کند.

از سوی دیگر، بولسونارو مبارزه با جرم و جنایت، سیاست‌های اقتصادی انقباضی و کنترل هزینه‌های دولتی را وعده داده است.

برخی تحلیلگران سیاسی برزیل ابراز نگرانی کرده‌اند بولسونارو که مورد حمایت امریکاست در صورت پیروزی به تخریب نهاد‌های دموکراتیک از جمله دیوان عالی این کشور خواهد پرداخت.

دادستان کل برزیل هم مداخله خارجی در نهاد‌های حاکمیتی و روند دموکراتیک این کشور را غیرقابل قبول دانسته و نسبت به تلاش‌های احتمالی آمریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی برزیل هشدار داده است.

در انتخابات برزیل رای دهندگان، علاوه بر انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، فرمانداران ایالت‌ها و شماری از سناتور‌ها را انتخاب می‌کنند.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، پس از شمارش ۹۱ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری برزیل، فلاویو بولسونارو با ۴۷.۹ درصد آرا از لولا دا سیلوا با ۴۴ درصد آرا پیش است.

با این نتایج، فلاویو بولسونارو و لو لا دا سیلوا در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ به دور دوم انتخابات خواهند رفت.

همچنین لو لا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل اعلام کرد: پیش از آغاز دور دوم انتخابات، مبارزات انتخاباتی خود را تشدید خواهد کرد.

دا سیلوا با ابراز تأسف از پیروز نشدن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، درباره رقیب خود، گفت: فلاویو بولسونارو نماینده «جریان بی ثبات کننده برای برزیل» برشمرد و قول داد آنچه را که او «ارتباط بولسونارو با جرایم سازمان یافته» می‌داند، افشا می کند.