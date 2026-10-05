به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این دور از مسابقات ۸ تیم از شهرستان‌های مختلف استان، در ۱۶ روز با هم به رقابت پرداختند که تیم‌های اردل، شهرکرد و کوهرنگ توانستند مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کنند

و همچنین از آقای یوسف ظفری به عنوان آقای گل این دوره از مسابقات تجلیل شد.

از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵ جام فوتبال و فوتسال در رده‌های سنی مختلف در شهرستان اردل برگزار شد.