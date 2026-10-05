به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی از صدور ۲۷ هزار جلد سند مالکیت تک‌برگ در استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، ۴ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای نیز به اسناد تک‌برگ تبدیل شده است.

ابراهیمی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت و ساماندهی مالکیت‌ها و همچنین توسعه ثبت رسمی، ۴ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای نیز به سند تک‌برگ تبدیل شده و در اختیار مالکان قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، افزود: این فرآیند با افزایش ضریب امنیت معاملات و مالکیت، زمینه ثبت دقیق‌تر اطلاعات املاک و به‌روزرسانی سوابق ثبتی را فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: تسریع در صدور اسناد مالکیت و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، از جمله برنامه‌های مهم این اداره‌کل برای ارائه خدمات مطلوب‌تر ثبتی، تثبیت مالکیت‌ها و اجرای دقیق قوانین و سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.