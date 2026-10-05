به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضائی کوهبنان از شناسایی و دستگیری دو نفر در حین حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان در حال حفر چاهی به عمق حدود ۲۳ متر بودند که با ورود به‌موقع دستگاه قضایی و انتظامی، دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.

صادق کاظمی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش اداره میراث فرهنگی شهرستان کوهبنان درباره حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار، اقدامات قانونی لازم انجام و دستور قضایی برای پیگیری موضوع صادر شد.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ امام رضا (ع) کوهبنان با انجام اقدامات لازم، دو متهم را در حین حفاری غیرمجاز و پیش از ادامه عملیات، دستگیر کردند.

کاظمی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری مورد بازجویی قرار گرفتند و با صدور قرار قانونی، بازداشت شدند و پرونده برای ادامه روند قضایی در حال رسیدگی است.

وی، با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با حفاری‌های غیرمجاز تصریح کرد: با افرادی که با هدف کشف اموال تاریخی و فرهنگی در اماکن و محوطه‌های تاریخی و مذهبی، به‌ویژه آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، اقدام به حفاری کنند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی را از مصادیق مهم حفظ حقوق عمومی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی و شهروندان در شناسایی و گزارش موارد مشکوک تأکید کرد.

گفتنی است حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی و اماکن مذهبی جرم محسوب می‌شود و مرتکبان علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، حسب قانون با مجازات‌های مقرر از جمله حبس مواجه خواهند شد.