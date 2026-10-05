ارتش آمریکا مدعی شد که به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و چهار سرنشین آن را کشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک؛ فرماندهی جنوبی آمریکا (ساوتکام) اعلام کرد یک قایق تندرو را با ادعای ارتباط با قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده است، بدون اینکه هیچ مدرکی مبنی بر وجود مواد مخدر در قایق ارائه دهد یا هویت کشته‌شدگان را منتشر کند.

ساوتکام هیچ توضیحی درباره مبنای قانونی استفاده از قدرت نظامی مرگبار به جای رهگیری قایق و دستگیری سرنشینان آن ارائه نکرد.