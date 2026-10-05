معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج، از اجرای ۱۹ برنامه به مناسبت بزرگداشت روز کرج خبر داد و گفت: نمایشگاه‌ توانمندی های کرج با 60 غرفه محصولات، سوغات، صنایع دستی و تولیدات کرج در محوطه تالار شهیدان نژاد فلاح برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، حمید حشمدار اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت روز کرج در یک بازه ۱۰ روزه و تا روز بیستم مهرماه، همزمان با روز بزرگداشت کرج، ادامه خواهد یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج ادامه داد: چهاردهم مهرماه ، برنامه توانمندی‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کرج با میزبانی جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست برگزار می‌شود و تلاش شده است این سه مجموعه برای نخستین بار در کنار یکدیگر این برنامه را اجرا کنند. این برنامه در محل حیات‌وحش پارک شهید چمران برگزار خواهد شد.

وی افزود: پانزدهم مهرماه برنامه بزرگداشت مفاخر علمی کرج به میزبانی آموزش و پرورش در کانون امام علی (ع) عظیمیه برگزار می‌شود و هر چهار ناحیه آموزش و پرورش کرج در اجرای این برنامه مشارکت دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج افزود: در ادامه برنامه‌ها، حسینیه اعظم یا تکیه اعظم برغان که در پارک ایران کوچک ساخته شده، افتتاح خواهد شد. می‌توان گفت این بنا نخستین بنایی است که در پارک ایران کوچک به شهر کرج اختصاص دارد و سایر بناها مربوط به شهرهای دیگر هستند.

وی همچنین به مشارکت بنیاد شهید در برنامه‌های بزرگداشت روز کرج اشاره کرد و گفت: روز جمعه نیز یک همایش پیاده‌روی خانوادگی با میزبانی بنیاد شهید برگزار می‌شود.

حشمدار افزود: همان روز از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برنامه‌ای با عنوان خانه و کرج به میزبانی خانه هنرمندان برگزار خواهد شد که شامل بازار صنایع دستی، تقدیر از هنرمندان و اهدای برخی نقاشی‌های خلق‌ شده در این رویداد است.

وی ادامه داد: شنبه هجدهم مهرماه نیز جشنواره ورزشی بزرگداشت روز کرج به میزبانی اداره ورزش و جوانان و با همکاری جمعیت همیار در سالن شهید کیانپور برگزار می‌شود. دانشگاه آزاد اسلامی نیز برنامه مفصلی را برای بزرگداشت روز کرج برگزار می‌کند که شامل نمایشگاه و همایش است و در سالن مرکزی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: بعدازظهر همان روز نیز آیین رونمایی از سردیس استاد ذبیح‌الله زرندی در بیلقان برگزار می‌شود و در ادامه نیز برنامه‌هایی شامل سخنرانی و بخش‌های مرتبط با معرفی و یادبود این استاد در سالن نمایش آن مجموعه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز بیستم مهرماه گفت: در روز بزرگداشت کرج، آیین اختتامیه این برنامه‌ها به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در سالن شهیدان نژادفلاح برگزار خواهد شد.

حشمدار همچنین از برگزاری سه برنامه نمایشگاهی خبر داد و افزود: یکی از نمایشگاه‌ها در تالار و محوطه باز تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود و ویژگی آن این است که از صفر تا صد با توانمندی اهالی همین شهر و سوغات کرج شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه حدود ۶۰ غرفه پیش‌بینی شده که محصولات، سوغات، صنایع دستی و تولیدات کرج و روستاهای اطراف شهر را عرضه می‌کنند. نمایشگاه دیگری در کیامه با موضوع اقوام برگزار می‌شود و نمایشگاه دیگری نیز در میدان اصلی شهر با حضور اقوام مختلفی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، برپا خواهد شد.

وی آخرین برنامه را رویدادهای کاخ سلیمانیه عنوان کرد و افزود: کاخ سلیمانیه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ تا روز بیستم مهرماه پذیرای شهروندان خواهد بود و رویدادهای مختلفی در آن برگزار می‌شود. در این مجموعه، راهنمایانی برای معرفی بنای تاریخی کاخ سلیمانیه و سایر بناهای تاریخی حضور خواهند داشت و برنامه‌های جانبی از جمله موسیقی نیز برگزار می‌شود.

وی گفت: مجموع این برنامه‌ها با هدف آغاز یک فرایند فرهنگی و ایجاد فرصت برای حضور و نقش‌آفرینی مجموعه‌ها و گروه‌های مختلف در مسیر رسیدن به روز بیستم مهرماه، روز بزرگداشت کرج، برنامه‌ریزی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این شهر گفت: معرفی ظرفیت‌های مختلف کرج در سال‌های گذشته به اندازه‌ای که باید مورد توجه قرار نگرفته و اگر قرار است دیگران برای معرفی این ظرفیت‌ها اقدام کنند، خود ما نیز باید در این زمینه دغدغه داشته باشیم و پیشگام باشیم.

وی افزود: برای نمونه، درخت ارس یا سرو کوهی ، حدود سه هزار سال قدمت دارد و در این شهر همچنان وجود دارد و با توجه به سابقه طولانی خود، بخشی از تاریخ طبیعی منطقه را دربرگرفته است، اما آن‌گونه که باید به این درخت و طبیعت تاریخی کرج پرداخته نشده است.