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چهار دیدار از هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور با پیروزی تیمهای جنوبی همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد که با پیروزی تیمهای جنوبی همراه بود، اما نفت و گاز گچساران تن به تساوی مقابل فولاد ب داد تا همچنان در حسرت برد باقی بماند.
نتایج بازیهای هفته چهارم به شرح زیر است:
* جزیره قشم یک - کاراگستر شبستر صفر
* نفت مسجدسلیمان یک - فرد البرز صفر
* شاهین بندرعامری ۲ - سایپا صفر
* نفت و گاز گچساران یک - فولاد ب یک