به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد که با پیروزی تیم‌های جنوبی همراه بود، اما نفت و گاز گچساران تن به تساوی مقابل فولاد ب داد تا همچنان در حسرت برد باقی بماند.

نتایج بازی‌های هفته چهارم به شرح زیر است:

* جزیره قشم یک - کاراگستر شبستر صفر

* نفت مسجدسلیمان یک - فرد البرز صفر

* شاهین بندرعامری ۲ - سایپا صفر

* نفت و گاز گچساران یک - فولاد ب یک