نخستین مرکز تخصصی آب‌درمانی بر پایه تصفیه نمک در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی مستقر در کرج، با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار ، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، این مجموعه از منظر فنی یکی از پروژه های شاخص ورزشی استان البرز به شمار می‌رود، چرا که برای نخستین بار در سطح استان از سیستم تصفیه آب «الکترولیتی» (تصفیه بر پایه نمک) بهره می‌برد که استفاده از این فناوری پیشرفته، علاوه بر ارتقای سطح سلامت و بهداشت آب، شاخصه‌هایی چون کارآمدی اقتصادی بالا و سازگاری با محیط زیست را به همراه دارد و آن را به الگویی نوین در طراحی استخرهای مدرن تبدیل کرده است.

امکانات رفاهی و درمانی تعبیه‌شده در این مجموعه شامل استخر درمانی الکترولیت، سونای خشک و بخار، جکوزی هشت‌نفره، حوضچه آب سرد، تونل مه و بخش تخصصی ماساژ و خدمات سم‌زدایی است.