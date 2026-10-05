به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز دوشنبه، بارش‌های پراکنده در گیلان و غرب مازندران تداوم دارد. همچنین در ساعات بعدازظهر، مناطقی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، جنوب همدان، مرکزی، چهارمحال‌وبختیاری، غرب اصفهان، ارتفاعات جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، جنوب شرق فارس و جنوب سیستان‌وبلوچستان با افزایش ابر، وزش باد و گاهی رگبار و رعدوبرق مواجه خواهند شد.

طبق پیش‌بینی این سازمان، سامانه بارشی جدیدی فردا سه‌شنبه از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود.

همچنین برای امروز در غرب، جنوب‌غرب و نوار شرقی کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، گردوخاک پیش‌بینی شده است. دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان نیز طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه مواج خواهند بود.