فعالیت مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در به علت تداوم آلودگی هوا بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین ۱۳ مهر۱۴۰۵ تعطیل و فعالیت ادارات، مؤسسات عمومی و بانک‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان کرمان، فعالیت مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل و فعالیت ادارات، مؤسسات عمومی و بانک‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

اداره‌کل مدیریت بحران استان اعلام کرد: با توجه به شرایط آلودگی ناشی از گردوغبار و با هدف حفظ سلامت شهروندان، تمامی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل خواهند بود.

همچنین فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و بانک‌ها، به‌استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

در صورت تداوم آلودگی هوا، اطلاعیه‌های بعدی از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود.