به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع هرمز، روایت یک نقطه راهبردی، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن گفت‌وگو به این شرح است:

مجری: تحولات اخیر در تنگه هرمز همزمان با افزایش تهدید‌های آمریکا و تاکید ایران بر آمادگی مقابله با هرگونه تشدید و تنش وارد مرحله تازه‌ای شده، از یک سو تهران بر توان دفاعی و آمادگی برای سناریو‌های مختلف جنگ تاکید دارد و از سمت دیگر همچنان مسیر مذاکره و حل و فصل سیاسی را هم باز گذاشته، روند این تحولات را تحلیل می‌کنیم.

سوال: تحلیل شما از آخرین تحولات میدانی و در صحنه نبرد چیست؟

سردار فدوی: من خدمت شما و همه بینندگان سلام عرض می‌کنم، خاصه خدمت مردمی که بیش از ۷ ماه است که در میدان هستند و همپای رزمندگان که فرزندان خودشان هستند در میدان به بهترین وجه ممکن حضور دارند و فعال بودن خودشان را به رخ دنیا کشیدند و تعطیلی نداشته و سلام عرض می‌کنم خدمت رزمندگانی که در این ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در برابر حسب ظاهر و ابرقدرت دنیا یا ابر قدرت‌های دنیا ایستادند و همه اهدافی را که آنها داشتند با ناکامی مواجه کردند؛ کارشناسان دنیا اذعان دارند و حتی دشمن، شیطان بزرگ، آمریکا به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ نرسیدند.

سوال: اگر موافق هستید از آخرین وضع تنگه هرمز شروع کنیم، چون همچنان آمریکایی‌ها این ادعا را مطرح می‌کنند که کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران نیست. حالا با توجه به سابقه فرماندهی جناب‌ عالی در نیروی دریایی سپاه، الان وضع را شما چطور می‌بینید. کاملاً تنگه از سمت جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود؟

سردار فدوی: به صورت مسلم در این ماه‌های بسیار طولانی، تنگه هرمز در کنترل ایران است. نگاه کنید توانمندی نظامی آمریکایی‌ها دریا پایه است، یعنی در نیروی دریایی خود هم نیروی دریایی را دارند، هم نیروی زمینی را دارند و هم نیروی هوایی را دارند. بنابر این، تجلی توان شیطانی آمریکا نیروی دریایی آن است. آمریکایی‌ها از سال ۱۸۵۳ در خلیج فارس هستند. برای اولین بار است که هیچ شناوری از آمریکایی‌ها نه در خلیج فارس و نه در تنگه هرمز و نه در دریای عمان بلکه در شمال اقیانوس هند هم نیستند، آمریکایی‌ها فرار کردند و بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از مرز‌های ما دور شدند، این به اختیار خودشان نبوده، به لحاظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

سوال: یعنی این کنترلی که الان ما داریم، مربوط به یک بخش مشخصی نیست، کل منطقه است؟

سردار فدوی: بله کل منطقه است و در منطقه دریای عمان و شمال اقیانوس هند، نیروی دریایی ارتش هم وجود دارد. این خیلی موضوع مهمی است. آمریکایی‌ها که تجلی توان خودشان را نیروی دریایی می‌دانند و از بودجه ۱۰۰۰ میلیارد دلاری که هر سال برای نیروی مسلح قسمت اعظم آن برای نیروی دریایی است. بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر فرار کردند، از منطقه در داخل خلیج فارس، یادمان نرود که در یک زمانی مثل جنگ که آمریکایی‌ها جنگی که عنوان کردند با عراق جنگ می‌کنند، سیصد و چند ده فروند شناورشان در داخل خلیج فارس بود، از ناو‌های هواپیمابر ۵ تا در داخل خلیج فارس و از تنگه هرمز عبور کرده بود، تقریباً همه ناو شکن‌ها همه رزم ناوهایشان در داخل خلیج فارس بود. الان در این جنگ یک فروند شناور آمریکایی و همپیمانان آمریکایی مثل صهیونیست‌ها و برخی از کشور‌های غربی، یک فروند شناور در داخل خلیج فارس نیست.

سوال: شما الان شناور‌های نظامی را اشاره می‌کنید، آن‌ها که بحث کنترل تنگه را مطرح می‌کنند، بحث جریان انرژی را هم می‌گویند؟

سردار فدوی: ببینید، آمده‌اند همه توانمندی‌های خودشان و کشور‌های دیگر را معطوف این کرده‌اند که بتوانند یک کشتی را از تنگه هرمز عبور بدهند، آن هم از جایی که به حسب طبیعی هیچ کشتی نباید از آنجا عبور کند به خاطر اینکه در جنوب منطقه سنگ سلامه عمان، آن خوب است، اما دارای کوه‌ها و صخره‌های بسیار زیادی است که همه کاپیتان‌های کشتی‌ها اعتراض می‌کنند که از این منطقه عبور کنند، اما با قبول مسئولیت با قبول مسائل بیمه‌ای و پولی و خسارت‌هایی که می‌خواهد وارد شود به آنها مجبور می‌کنند که کشتی از آنجا رد شود با اطلاعی که نیروی دریایی سپاه داد که اگر کشتی‌ها این کار را بکنند، در هر جایی در معرض نیروی دریایی سپاه هستند، رسمی جواب دادند که ما مجبور هستیم و اگر به اختیار خودمان باشد به هیچ وجه این کار را نمی‌کنیم و حداکثر ممکن ۳ تا ۴ میلیون بشکه نفت را از آن یاد می‌کنند که از تنگه خارج از منطقه‌ای که رسمی ایران اعلام کرده از منطقه جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند که این نسبت به کل نفتی که از آنجا خارج می‌شده، عددی محسوب نمی‌شود. بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می‌شده به صورت رسمی روزانه همه کشور‌ها هم به صورت غیر رسمی هم یک مقدار خارج می‌کردند. این بیش از ۴۶ درصد صادرات نفت دنیا است. آن چیزی که عنوان می‌شود ۲۰ درصد آن مصرف جهانی است. ۲۰ درصدش از منطقه خلیج فارس می‌رود. خیلی از کشور‌ها صادرات ندارند. نفت تولید می‌کنند. خودشان هم مصرف می‌کنند. ۴۶ درصد صادرات نفت دنیا از تنگه هرمز رد می‌شده، الان این با اشکال اساسی روبرو شده، برای همین است که این همه تاثیر را در سیستم جهانی و اقتصاد دنیا و اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا گذاشته است. امروز اعلام کردند که گازوئیل در اروپا بیش از ۲ یورو شده، ما متوجه نیستیم که ۲ یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه، در ایران دو نرخ وجود دارد برای گازوئیل ۱۵۰ تک تومان و ۳۰۰ تا تک تومان ۲ یورو و خورده‌ای، یعنی حدود ۷۰۰ هزار تومان. این اختلاف را ببینید چقدر زیاد است. این اختلاف را اصلاً ما متوجه نمی‌شویم یعنی چه، اگر یکی بخواهد باک خود را پر کند در اروپا مقایسه کنید با ایران حتی با قیمت سه نرخی که داریم، نرخ سوم یعنی ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین، عددی محسوب نمی‌شود، به یک دلار هم نمی‌رسد، این شرایطی است که به لحاظ اقتدار نیرو‌های مسلح، خاصه نیرو‌های دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود آمده است.

سوال: بین باز بودن تنگه به لحاظ جغرافیایی و آزادی و امنیت تردد کشتی‌ها تفاوتی وجود دارد یا نه؟

سردار فدوی: بله ببینید ما و عمان که دو طرفی هستیم که ملکیت داریم بر تنگه هرمز. یک تفاهم‌نامه هم نوشته شده یا منتشر کرده‌اند یا منتشر خواهند کرد. شیطان بزرگ به لحاظ اینکه می‌گوید آن چیزی را که من می‌گویم باید اجرا شود، در حالی که به لحاظ منطقه و جغرافیا، هیچ ربطی به منطقه ندارد. بیش از ۱۰ هزار کیلومتر دورتر از منطقه است. ما و عمان بر تنگه هرمز حاکم هستیم و باید قوانین حاکم بر تنگه هرمز را بنویسیم. نوشته‌ایم و توافق کرده‌ایم و همان را هم اعمال می‌کنیم؛ تا الان هم اعمال می‌شود. آمریکایی‌ها با تمام توان خبیثانه خود که توان مادی زیادی است، بودجه نظامی آمریکا معادل کل بودجه نظامی همه دنیا است، نتوانستند که اعمال حاکمیت و اعمال آن چیزی را که می‌خواهند، انجام دهند. دلیل آن هم این است که اثرهای مستقیم روی اقتصاد دنیا و اقتصاد داخل خود آمریکا گذاشته است.

سوال: همین که خود بحث تنگه هرمز همچنان موضوع اصلی مذاکره‌ها است، این را نشان می‌دهد؟

سردار فدوی: این‌ها می‌خواستند که جمهوری اسلامی ایران نباشد. می‌خواستند که تمدن ایران نباشد. همین حرف‌های باطلی است که خبیثان آمریکا گفته‌اند. دیگر مگر یادمان رفته از همه تلویزیون‌های دنیا پخش شده، این‌ها می‌خواستند ایران نباشد. تمدن ایران نباشد. مردم ایران نباشند. جمهوری اسلامی نباشد. همه این‌ها اهدافشان بود و بعضی موقع‌ها گفتند که چه را از بین برده‌ایم، اما این ما هستیم که الان مقتدریم. مقتدر عزتمند، علت آن هم این است که ما بر اساس دستور اسلام که حضرت امام خمینی قدس الله نفس زکیه به نحو عالی به ما یاد داد، مکلف به انجام تکلیف هستیم، مکلف به نتیجه نیستیم. ما به تکلیف خود عمل می‌کنیم، بهترین نتیجه را خدا رقم می‌زند.

سوال: این صحبت رئیس مجلس، آقای قالیباف که گفتند تا محقق نشدن آن شروط هفت‌گانه، تنگه باز نخواهد شد، نسبت این شروط با وضع میدانی تنگه چیست؟

سردار فدوی: ببینید، آمریکایی‌ها با همپیمانان دیگرشان سعی بر این دارند که این روند را در تنگه هرمز به هم بزنند. بعضی موقع‌ها هم می‌توانند کمی از سهمی را که خلیج فارس و تنگه هرمز بر کشور‌های منطقه در تامین انرژی جهانی ایفا می‌کنند، کم کنند. ما می‌خواهیم کامل باشد، اما نه در اختیار آمریکا بلکه در اختیار کشور‌های منطقه، در اختیار ایران و عمان. درباره تنگه هرمز، خلیج فارس ایران و کشور‌های دیگری که در منطقه خلیج فارس حضور دارند، مرز دارند و سهم اساسی صادرات نفت جهان بر عهده آنها است، ۴۶ درصد صادرات نفت جهانی مربوط به خلیج فارس است.

سوال: اگر آمریکایی‌ها برای بهبود شرایط خودشان در تنگه هرمز دست به تشدید تنش بزنند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران چه شرایطی را برای آن‌ها به وجود خواهد آورد؟

سردار فدوی: الان هیچ شناوری از آمریکایی‌ها در منطقه نیست، برای اینکه تشدید تنش کنند، حتماً مجبور هستند از شناورهای خود هم استفاده کنند. با توان هوایی نمی‌تواند اعمال حاکمیت کامل را هیچ‌کس درست کند. شما هر روز یک منطقه‌ای را بمباران کن، تا نیرو‌های شما در آن منطقه حضور فیزیکی نداشته باشند، نمی‌توانی اعمال حاکمیت یا اعمال آن چیزی را که دوست دارید، انجام دهید. شناور‌های آمریکایی در معرض تهدید و خطر و آسیب‌پذیری صد در صد در برابر نیرو‌های سپاه هستند، همان‌طور که چند بار اقدام کردند تا شناور نظامی وارد تنگه هرمز کنند و مورد حمله نیروی دریایی سپاه و نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

سوال: منظورتان این است که نمی‌توانند تنش را تشدید کنند؟

سردار فدوی: نمی‌توانند از قدرت خودشان استفاده کنند، فقط می‌توانند از توان هوایی خودشان استفاده کنند و این تنش را با توان هوایی اضافه کنند، نه با توان اعمال.

سوال: به هر دلیلی، اگر این تشدید شود؟

سردار فدوی: این تشدید شدن به ضرر آن ها است، همین الان وضعیتی که وجود دارد به ضرر کیست، جزع و فزعی که دنیا درباره موضوع انرژی دارد، مربوط به ما است یا مربوط به آن ها، ما که مردم لیتری هزار و ۵۰۰ تومان، لیتری ۳ هزار تومان و لیتری ۱۰ هزار تومان بنزین را استفاده می‌کنند، یک باک را پر می‌کنند، کمتر از یک دلار می‌شود، گازوئیل را هم همین طور، این جزع و فزع آمریکا و اروپا است که درباره انرژی و گازوئیل و بنزین بلند شده، حتما تنش برای آن‌ها به صورت مضاعف اضافه می‌شود. طبیعی است که در حالت جنگ هستیم و در جنگ هم همیشه یک طرف نیست که آسیب می‌بیند و آسیب‌ها مربوط به دو طرف است، امکان دارد ما هم مورد آسیب قرار بگیریم، اما آسیبی که دشمنان ما شیطان بزرگ، آمریکا و متحدین غربی آن‌ها می‌بینند، قابل مقایسه با ما نیست.

سوال: برخی از کشور‌های همسایه ما در اشتباهی که مرتکب شدند، منافع خودشان در قبال آمریکایی و رژیم صهیونیستی ذبح کردند، همچنان ذبح می‌کنند، الان چه اطلاعاتی و ارزیابی از میزان همکاری و مشارکت این‌ها وجود دارد؟

سردار فدوی: ما مثل ماهی هستیم در اقیانوس آب هستیم، بیش از ۴۷ سال است که مردم ما در آزادگی مطلق به سر می‌برند و به اندازه سر سوزنی از هیچ کس، از شیطان بزرگ ابایی ندارند، کشور‌های دیگر این طور نیستند. کشور‌های دیگر حساب می‌برند از شیطان بزرگ، کل اتحادیه اروپا حساب می‌برد از آمریکا، این‌ها به اختیار خودشان نیست، مجبورند، وضعیتی که آمریکایی‌ها در برخی از این کشور‌ها را مطلع نیستند، توانمندی‌های نظامی آن‌ها می‌آید و می‌رود.

سوال: ما خط قرمزی داریم برای این کشور‌ها؟

سردار فدوی: بله به کشور‌های منطقه اعلام کردیم که اگر منشأ اقدام علیه ما شوند، ما آن منشأ را می‌زنیم، ما هیچ وقت کشور‌های منطقه را نزدیم، ما پایگاه آمریکایی که در داخل این کشورها است، می‌زنیم، پایگاه آمریکا مثل خاک آمریکا است، هیچ فرقی ندارد.

سوال: برای ایران فرقی ندارد که آن کشور زیر فشار آن کار را انجام داده است یا مباشرت دارد؟

سردار فدوی: ملت یا کشوری، اگر بخواهد در برابر زورگویی بایستد، می‌ایستد، کشور‌هایی از لحاظ توانمندی‌های زیاد؛ بیشترین تسلیحات عالم را کشور‌های منطقه خلیج فارس می‌خرند.

یمن به حسب ظاهر فقیرترین کشور مسلمان دنیا است، سرفراز و سربلند، یمن ایستاد در برابر ظلم و آمریکایی‌ها در برابر یمن فرار کردند و اعلام هم کردند، خود ترامپ اعلام کرد، یعنی اگر کسی بخواهد در برابر ظلم بایستد، مدام کمک می‌کند به آن که در برابر ظلم می‌ایستد که باید بکنند این کار را، پایگاه‌های بی‌شماری کشور‌های منطقه جنوب خلیج فارس در اختیار آمریکایی‌ها گذاشتند که نباید بگذارند، معلوم است وقتی سرمنشأ حمله‌ها به ایران از سرزمین این کشورها است، هواپیمای آمریکایی از آن جا بلند می‌شد و می‌آمد در ایران بمباران می‌کرد. موشک‌ها از آن جا بلند می‌شدند، از آب‌های آن‌جا برخی از شلیک‌ها صورت می‌گرفته، خوب حتما ما می‌زنیم و زدیم، تا الان هم زدیم، برای این است که آمریکا جرأت نمی‌کند که یک شناور داخل منطقه کند، بیش از هزار کیلومتر فرار کرده، ننگ خیلی بزرگی است برای کسی که خودش را ابرقدرت می‌داند، کشور‌های منطقه باید بایستند در برابر شیطان بزرگ، آمریکا و می‌توانند، چطور عراق اصرار کرد و آمریکایی‌ها چند روز پیش از عراق خارج شدند.

ما به هیچ وجهه، کشور مسلمان را نزدیم، ما پایگاه‌های در اختیار دشمن را زدیم، نه فقط دشمن ایران و اسلام، بلکه دشمن بشریت.

سوال: در حکم خاک آمریکا است؟

سردار فدوی: بله، ما آن‌ها را زدیم.

سوال: بحث آغاز دوباره حمله، خیلی در تحلیل‌های رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های رژیم صهیونیستی پررنگ است و رسمی و علنی اعلام می‌کنند، اگر این حمله انجام شود، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به لحاظ راهبردی چه تفاوتی با دو جنگ قبلی خواهد داشت؟

سردار فدوی: یک آیه‌ای بر روی سینه ما پاسداران است، واعدو من استطعتم من قوه، اگر یک ۲۴ ساعت را از دست ندادیم، برای این است که به این آیه عمل کنیم و تکلیف خودمان را انجام دهیم، مسلما به‌خاطر این مطلب، توانی که ما الان داریم، قابل مقایسه با توان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نیست.

آن موقع دیر است برای آمریکایی‌ها، برای اینکه ما اعمال قدرت می‌کنیم، از سلاح‌ها و از توانمندی‌های خود استفاده می‌کنیم، حتما ضرر و زیان‌هایی که دیدند در این مدت، با ضرر و زیان‌هایی که خواهند دید، قابل مقایسه نیست.

سوال: هدف‌های نظامی که در جنگ ۴۰ روزه مورد حمله قرار گرفت، از سمت ایران مورد هدف قرار خواهد گرفت یا ممکن است که دامنه وسیع‌تری داشته باشد؟

سردار فدوی: به صورت مسلم در وهله اول، شیطان بزرگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن مد نظر ما است، اما هر جایی که در حمله احتمالی آمریکایی‌ها نقش دارد، مورد هدف ما است و ابایی نداریم برای اینکه وسعت حمله‌های خود را گسترش دهیم و از منطقه فراتر برویم.

این توانمندی در داخل مجموعه‌های مختلف نیرو‌های مسلح، خاصه نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی و زمینی سپاه است و اگر این کار لازم باشد، می‌کنیم.

سوال: ملاحظه‌هایی وجود دارد درباره این سوالی که می‌پرسم، تا جایی که امکان دارد، پاسخ بفرمایید؛ آیا آرایش دفاعی ما متفاوت است از آرایش دفاعی در جنگ ۴۰ روزه یا تغییرهایی خواهد داشت؟

سردار فدوی: حتما این‌طور است، میزان تولیدهای ما در این مدت قابل مقایسه یا میزان مصرف مهمات ما نیست، چه به لحاظ موشک‌های بالستیک، چه به لحاظ موشک‌های کروز و امثال آن، توانمندی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، توانمندی بی انتهایی است. به‌خاطر این، کل مردم ما و کل مجموعه نیروهای مسلح، وزارت دفاع و مجموعه‌های مختلفی که سهم دارند در انجام دفاع، بی‌انتها هستند.

سوال: اینکه آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند برای حمله زمینی، چقدر قصد این کار را دارند، فارغ از توانمندی که داشته باشند یا نداشته باشند، قصد آن را دارند؟

سردار فدوی: فرق مردم ما با مردم دنیا یک مقایسه راحت است. بین توانمندی جمهوری اسلامی ایران و توانمندی‌های بقیه مجموعه مقاومت انجام دهند، بین ما و یمن مقایسه کنند.

سوال: به لحاظ توان نظامی یا جغرافیا؟ چون جغرافیا هم مهم است؟

سردار فدوی: کل توان که یکی توانمندی نظامی است، وقتی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خودشان اذعان می‌کنند که در برابر مجموعه‌ای مثل یمن و حزب الله، مجموعه‌ای مثل عراق، فلسطین، درمانده و مجبور شدند خیلی از اقدام‌ها را انجام ندهند، نه اینکه نخواستند، مجبور شدند، آمریکایی‌ها در برابر یمن فرار کردند، در حالی که بمباران می‌کردند منطقه یمن را، از عراق همین‌طور، فلسطین و حزب الله هم همین‌طور.

سوال: این خبر‌ها منتشر می‌شود که این تعداد تفنگدار آمریکایی به سمت خاورمیانه (غرب آسیا) اعزام شدند؟

سردار فدوی: بعضی از مطالب را نمی‌دانند، چرا از این ادبیات استفاده می‌کنند، این ادبیات، ادبیات ده‌ها سال قبل است.

سوال: آمریکایی‌ها منظورتان است؟

سردار فدوی: بله این ادبیات ۱۰ سال قبل است که یک ناو راه افتاد، تاثیرگذاری می‌کردند در کشورها، تفنگدار راه افتاد و تاثیرگذاری می‌کردند در کشورها، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی این روال‌ها به هم خورد، همه روال‌ها را جمهوری اسلامی ایران به هم زد، در سال ۵۸ امام فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، الان ۴۸ سال است که آمریکا هیچ غلطی نتوانسته کند، نه علیه جمهوری اسلامی ایران، حتی در منطقه و محدوده‌ای که منطقه مقاومت است، نتوانسته کاری کند.

سوال: یک نمونه کوچک آن در دشت مهیار روی داد؟

سردار فدوی: نه فقط در دشت مهیار، همان اول انقلاب در طبس.

سوال: دشت مهیار، طبس ۲ بود؟

سردار فدوی: یک مطلبی که باید دائم توجه داشته باشیم، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اسلام، بر مبنای تعالیم قرآن و پیامبر اسلام است، بر مبنای ائمه اطهار است، در محاسبه‌های شیطان بزرگ، این مطالب نیست. خدا در محاسبه آمریکایی‌ها نیست، در حالی که ما خدا را ناظر بر همه چیز می‌دانیم؛ در محاسبه آمریکایی‌ها، پیامبر نیست، ائمه اطهار و شهید نیست.

سوال: آن‌ها قصدشان نیست، فقط حرف می‌زنند؟

سردار فدوی: آن‌ها مادی فکر می‌کنند، وقتی با یک مقاومت اساسی روبرو می‌شوند، عقب‌نشینی و سعی می‌کنند بر اساس آن امپراطوری رسانه‌ای که دارند، واقعیت را آن‌طور جلوه دهند که می‌خواهند.

سوال: اگر آمریکایی‌ها تصمیم گرفته و اقدام کنند برای ورود نیروی زمینی خود به داخل خاک ما، پاسخ ما چه خواهد بود، خط تماس و عمق دشمن مورد اصابت قرار می‌گیرد؟

سردار فدوی: هر چیزی که مربوط به آمریکایی ها است، پایگاه و هر شناوری که مربوط به آمریکایی ها است، به حول و قوه الهی، توانمندی‌هایی که بر اساس آیه‌ای که فراهم شده و تکلیف ما است، توانمندی‌های مادی که می‌فهمد، آمریکایی‌ها آن چیز‌هایی که گفتم نمی‌فهمند، موشک و اصابت موشک به ناو‌های خود را می‌فهمند، اصابت موشک به پایگاه‌های خود را می‌فهمند، درباره آن چیزی که می‌فهمند، توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی بسیار فراتر از آن چیزی است که آن‌ها دنبال می‌کنند. حتی درست است که جنگ رمضان بود، اما آن چیزی که الان وجود دارد، قابل مقایسه با چیزی که آن زمان وجود داشت، نیست.

سوال: حتی با جنگ ۴۰ روزه قابل مقایسه نیست؟

سردار فدوی: حتی از زمان جنگ ۴۰ روزه زمان زیادی گذشته، توجه می‌دهم ما تکلیف داریم و به این تکلیف عمل کردیم و به میزان قابل قبول خدا مطمئن هستیم که عمل کردیم. حتی ۲۴ ساعت را برای اینکه به قوه خودمان اضافه کنیم، از دست ندادیم.

سوال: اشاره کردید به ظرفیت مردم و این که این جزو مولفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و دراین جنگ پویش جان فدا شکل گرفت که تعداد بسیاری از مردم استقبال کردند و نقش مردم و این پویش جان فدایان ایران چه تفاوتی با بسیج دفاع مقدس دارد؟

سردار فدوی: اول اینکه سه برابر جمعیت ما نسبت به دفاع مقدس زیادتر شد، عدد مهم است در وقتی که شما می‌خواهید ابرقدرتی را شکست بدهید، الان بیش از ۹۰ میلیون نفریم، آن موقع سی و خورده‌ای میلیون نفر، به این لحاظ مردم نقش بیشتری دارند، توانمندی بیشتری را پای کار می‌آورند، همین چند وقت اخیر مردم رسما ثبت نام کردند سی و چند میلیون به عنوان جان فدا؛ در زمان دفاع مقدس، کسی عبارت جان فدا نداشت.

در این زمان به لحاظ اینکه خود شیطان بزرگ آمد پای کار، از روز دوم پیروزی انقلاب اسلامی یعنی ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ شیطان بزرگ با ما جنگیده، سحر روز ۲۴ بهمن در مهاباد عوامل آمریکا پادگان مهاباد را اشغال کردند، از همان زمان جنگ نظامی داشته آمریکا با ما، از همان زمان تا ۱۴۰۴ همیشه با نیابتی خودش می‌جنگیده، حتی همان هشت سال جنگ به نیابت از آمریکایی‌ها صدام احمق با ما جنگید که به آن فلاکت افتاد، برای اولین بار ۱۴۰۴ آمریکایی‌ها خودشان به میدان آمدند. این طراحی خداوند متعال است که او نتواند نتیجه‌ای را رقم بزند، ما بخواهیم در روند ابرقدرتی عالم قرار بگیریم. نمی‌توانیم به‌طور مثال با شکست همتراز خودمان ابرقدرت شویم، حتماً باید ابرقدرت بیاید به جنگ ما و ما ابرقدرت را شکست بدهیم و ابرقدرت به هیچ یک از اهداف خودش نرسد تا همه مردم دنیا بفهمند که ایران اسلامی ابرقدرت است و این روی داد.

اگر دوباره شیطان بزرگ و همپیمانان آن احمقی کنند و جنگی را شروع کنند، همه مردم دنیا با سرعت خیلی زیاد می‌فهمند باید آن جایی توجه کنند که ابرقدرت واقعی است. همه مردم دنیا می‌دانند که ابرقدرت آمریکا نفعی برای آن‌ها ندارد. ابرقدرت آمریکا خصلت و ذات آن طوری است که ضرر دارد برای مردم دنیا. شما یک نفر را در دنیا پیدا نمی‌کنید که از رفتار و ادبیات آمریکا خوشش بیاید، چون می‌خواهد قلدری کند، حتی با همپیمانان خودش خیلی حرف‌های بدی را زده، حالا تلویزیون ما به لحاظ اینکه تلویزیون کشور اسلامی است، پخش نمی‌کند، خوب واقعا با تحقیر صحبت می‌کند با سران کشور اروپا، با تحقیر صحبت می‌کند با کشور‌های دیگر. همین‌طور نگاه کنید چه وضعی در منطقه آمریکای جنوبی به وجود آورده است که کسی این‌طور، مطابق با خلقت خداوند نیست.

سوال: پیش از جنگ ۴۰ روزه حوادث دی را داشتیم و به عنوان یک راهبردی که دشمن دنبال می‌کرد آن رویدادهای داخل آن‌ها را به طمع انداخت که جنگ ۴۰ روزه شود. الان باز دوباره گفته می‌شود که این جزو راهبرد‌های دشمن است، اما یک تفاوتی که وجود دارد، این است که شاید آن افتراقی که آن‌ها فکر می‌کردند در داخل وجود دارد، با حمله، به یک همبستگی تبدیل شد. دوباره این رویداد تکرار خواهد شد؟ چرا با این تجربه، دوباره این راهبرد تکرار می‌شود؟

سردار فدوی: به‌خاطر اینکه آمریکایی‌ها فهم کامل ندارند. گفتم در محاسبه آن‌ها یک سری مطالب نیست و چون آن مطالب نیست، بر این اساس عمل می‌کنند. در حالی که از اول انقلاب تا الان در حالی که در جنگ با ما بودند، یک پیروزی نتوانستند به دست بیاورند. این را به‌طور رسمی آمریکایی‌ها خودشان می‌گویند. خیلی از اندیشمندان و مراکز پژوهشی آمریکا می‌گویند که به هیچ یک از هدف‌های خود درباره ایران نرسیده، اما باز تکرار می‌کند. چرا این کار را می‌کند، به‌خاطر اینکه دشمنی آمریکا یک دشمنی ذاتی است با ما، نبرد حق و باطل، پایان ندارد. جبهه حق انقلاب اسلامی و جبهه باطل شیطان بزرگ، آمریکا نبرد حق و باطلی است که پایان ندارد. آمریکا نمی‌تواند از ذات خود دور شود، اما این طرف انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و مردم ما بر مبنای تعالیم اسلام، بر مبنای وعده‌های خدا یکی از اعتقادهایی که ما باید دائم باور خودمان را هر روز تقویت کنیم که وعده خدا حق است و در وعده خدا تقلبی نیست، این آیه بسیار زیاد در قرآن است، اما به قول علما که در آن سیر می‌کنند، می‌گویند همه وعده‌های خدا تحقق می‌یابد، شرط دارد، شرط‌هایی است که بندگان خدا باید انجام بدهند و ما اطمینان داریم به میزان قابل قبول خدا از اول نهضت نه از اول پیروزی از اول نهضت در سال ۴۲ که حضرت امام، آغاز کردند به تکلیف خودمان عمل کردیم و باور داریم که وعده خدا درباره ما و نتیجه‌هایی که برای ما رقم می‌زند، انجام می‌شود.

سوال: ان‌شاالله؛ همین بن‌بستی که جناب عالی به آن اشاره کردید، تحلیل برخی این است که شاید باعث شود تا آمریکایی‌ها به جای یک جنگ فرسایشی، یک اقدام بزرگ کوتاه مدتی را مرتکب شوند در تشدید دوباره جنگ؟

سردار فدوی: آمریکایی‌ها درست است که فهم مطلبی را که گفتم ندارند، اما درباره منافع و هزینه‌هایی که می‌دهند، فهم خیلی خوبی دارند بر مبنای منافع و هزینه‌هایی که می‌دهند، این را فهم دارند. می‌فهمند که هیچ منفعتی نمی‌برند و هزینه‌های بسیار زیادی باید بدهند. همین‌طور که تا الان دادند در منطقه که آمدند، همه خباثت‌هایی را که داشتند در منطقه عمل کردند، هدفشان ما بودیم. می‌خواستند مقدمه‌های آن را انجام بدهند و بعد بیایند سراغ ما در همه مقدمه‌ها هم شکست خوردند. مگر در افغانستان پیروز شدند، مگر در عراق پیروز شدند، مگر در داعش پیروز شدند، در همه این‌ها با شکست روبرو شدند.

سوال: اگر حمله‌ای که آن‌ها از آن یاد می‌کنند به وقوع بپیوندد، پاسخ جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟

سردار فدوی: ما که تکلیف‌ خود را انجام می‌دهیم. توانمندی‌ ما هم بسیار زیاد است و خواهند دید، اما اعتقاد داریم که خدا هست.

سوال: این می‌تواند مسیر خروج برای آن‌ها درست کند یا آن‌ها را درگیرتر کند؟ به لحاظ سیاسی و نظامی، یک بازدارندگی ایجاد می‌کنیم؟

سردار فدوی: این مانع نمی‌شود که مردم ما مقاومت خود را از دست بدهند. ما اعتقاد عمیقی داریم که در تاریخ، هر کس به ایران حمله کرد، ما با همه وجود، نتیجه آن را عوض کردیم. حمله‌های بزرگی به ایران صورت گرفته است.

سوال: این بازدارندگی به نظر شما وجود دارد؟

سردار فدوی: به‌طور حتم وجود دارد و قابل مقایسه با هیچ دوران تاریخ نیست؛ نه تنها بازدارندگی؛ ببینید من یاد می‌کنم از دشمنان ما دشمنان ما قبول کردند و بعضی‌هایشان همچنان قبول دارند که ما در مرحله اقدام ابتدایی هستیم، سه مرحله وجود دارد، اول اینکه که کشوری توانمند باشد برای دفاع از خودش، مرحله دوم اینکه کشوری توانمند باشد که قدرت بازدارندگی ایجاد کند که دشمن او اقدام نکند علیه آن. مرحله سوم هم اقدام ابتدایی است که دشمن شما برود توانمندی ایجاد کند که شما اقدامی نکنید.

آخرین وزیر دفاع دولت اوباما در همین منطقه خلیج فارس بر پایگاه امارات که در اختیار آمریکایی‌ها بوده و هنوز هم هست، ایستاد، در حالی که هواپیمای گلوبال که ما زدیم، پشت سر او بود و سربازان آمریکایی‌ها هم دور آن بودند؛ عین جمله‌ وزیر دفاع آمریکا که گفت، این بود: ما و همپیمانان منطقه و فرامنطقه‌ای ما به دنبال ایجاد توانی هستیم که در برابر ایران بازدارنده باشد. دشمن ما قبول کرده است و آن موقع قبول کرده بود که ما توانمند هستیم که اقدام ابتدایی را انجام دهیم. عنایت‌های خدا بی‌نظیر است که عنایت کرده، چه به لحاظ اینکه ما به تکلیف خودمان در این ۴۸ سال عمل کردیم و تصورهای دشمن ما بر این باور شده که ما قدرت این‌چنینی داریم و این توانمندی را به دست آوردیم، به‌خاطر اینکه عرض می‌کنم دوباره، سعی کردیم حتی یک ۲۴ ساعت را از دست ندهیم، برای اینکه به این آیه شریفه که روی سینه ما پاسداران است، عمل می‌کنیم.

سوال: به عنوان جمع‌بندی، اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمایید؟

سردار فدوی: ببینید دشمن ما خیلی خباثت کرد در این مدت، مدرسه شجره طیبه میناب را از روی غفلت یا اشتباه نزد، از قصد زد برای اینکه نشان بدهد پای هر جنایتی هست. آن‌جا یاد کنم از مؤسس مدرسه‌های شجره طیبه در کشور که نزدیک ۹۷ تا بود، همسر من حاج‌خانم که به رحمت خدا رفت در جنگ ۱۲ روزه، در سراسر منطقه جنوب از آبادان تا چابهار، مدرسه‌های شجره طیبه درست شد. این مدرسه‌های کودکان مردم بودند. چه خوب است در مناسبت‌های مختلف ایران، اسم این‌ها را زنده نگهداشت. فقط هم آنجا نبود، لامرد هم بود، در کوهستک بود، یعنی در حالی که بالاترین غم عالم موقعی است که مادری فرزند خود را از دست بدهد، حالا شما یک کلمه از مادران و پدران در کل ایران درباره ضعف شنیدید، همه درباره قدرت شنیدید. یعنی یک مادر در میناب، در کوهستک، در لامرد، یک کلمه درباره ضعف صحبت نمی‌کند، درباره قدرت صحبت می‌کند که ما پای کار هستیم، ما انتقام فرزندان خود را می‌گیریم، انتقام امام شهید را می‌گیریم و این مردم بیش از ۷ ماه است که در سراسر کشور، شب‌ها در میدان‌ها فریاد می‌زنند.

من در انتها اطمینان ۱۰۰ درصدی دارم، چون بیش از ۴۷ سال است که در جنگ هستیم و بی‌شمار مطالب دیدیم که وعده خدا حق است و در وعده خدا تخلفی نیست. ما باید مواظبت داشته باشیم، به شرط‌هایی که خدا درباره وعده‌های خود گذاشته است، به‌طور حتم عمل کنیم، آن شرط‌ها هم نه برای به زحمت انداختن بندگان خود بوده، بلکه برای ارتقاء بندگان خود است؛ ما قائل هستیم که آن شرط‌ها را باید انجام دهیم و انجام می‌دهیم.