ایستگاه پایانی مسابقه «میدانیار» و رو نمایی از تمبر «حماسه بعثت مردمی»
مسابقه بزرگ «میدانیار» با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و رقابت نفسگیر خانوادههای راهیافته به مرحله نهایی، در پارک آیینی شهر گلستان شهرستان بهارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
فرمانده سپاه شهرستان بهارستان در حاشیه این مراسم گفت: این مسابقه با محوریت دانش و مهارتهای نظامی، امداد و نجات، روایت میدان و موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد و برنامههای متنوعی همچون پرچمگردانی، اجرای سرود، نمایش و مرثیهخوانی، شور و حال ویژهای به این رویداد بخشید.
تجلیل از خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی
در بخش پایانی این برنامه، از خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی تجلیل شد و جمعی از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی شهرستان نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
رونمایی از تمبر اختصاصی «حماسه بعثت مردمی»
در حاشیه این مراسم، تمبر اختصاصی «حماسه بعثت مردمی» شهرستان بهارستان نیز با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم رونمایی شد.