به گزارشفرمانده سپاه شهرستان بهارستان در حاشیه این مراسم گفت: این مسابقه با محوریت دانش و مهارت‌های نظامی، امداد و نجات، روایت میدان و موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد و برنامه‌های متنوعی همچون پرچم‌گردانی، اجرای سرود، نمایش و مرثیه‌خوانی، شور و حال ویژه‌ای به این رویداد بخشید.