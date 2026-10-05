رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تبریک به مناسبت قهرمانی ملی‌پوشان المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در المپیاد جهانی، نوشت: ۵ مدال طلا پیامی است از نسلی که می‌تواند مسائل دشوار را حل و مرز‌های دانایی را جابجا کند و برای ایران، آینده‌ای قدرتمندتر بسازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک آقای محمد باقر قالیباف به این شرح است:

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی و کسب پنج مدال طلا، افتخاری ارزشمند برای ایران و نشانه‌ای از توانایی جوانانی است که در یکی از دشوارترین میدان‌های علمی جهان، شایستگی خود را به بهترین شکل به اثبات رساندند. این موفقیت در حالی برای سومین دوره پیاپی رقم خورده است که پشت هر یک از این مدال‌ها، سال‌ها تلاش، تمرین، مطالعه و ایستادگی جوانان و مربیانی قرار دارد که پرچم ایران را در بلندترین قله‌های علمی به اهتزاز درآوردند.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، باید به دانش و توان جوانان ایرانی اعتماد کرد. کشوری که به جوانان خود میدان می‌دهد، به علم بها می‌دهد و خودباوری را جایگزین تردید می‌کند، آینده‌ را با دست خود می‌سازد و می‌تواند با تحریم و محاصره مقابله کند. این پنج مدال طلا پیامی است از نسلی که می‌تواند مسائل دشوار را حل و مرز‌های دانایی را جابجا کند و برای ایران، آینده‌ای قدرتمندتر بسازد.

این موفقیت ارزشمند را به اعضای شایسته تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک، خانواده‌های آنان، مربیان و همه دست‌اندرکاران این افتخار ملی، صمیمانه تبریک می‌گویم و برای این جوانان پرافتخار، مسیر‌هایی بلندتر و موفقیت‌هایی بزرگ‌تر آرزو دارم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی