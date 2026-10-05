رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : نشت و تجمع گاز از سیلندر پیک‌نیکی در بالکن خانه ای در رشت، منجر به انفجار آنی گاز و مصدوم سدن مالک جوان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان, شهرام مومنی با بیان اینکه آتش نشانان با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی در پی شنیدن انفجار مهیب گفت:ماموران آتس نشانی را به محل حادثه در حمیدیان رشت رساندند.

وی با بیان اینکه شهروند آسیب دیده متوجه بوی ناشی از نشت گاز شده بود افزود: به محض رسیدن وی به بالکن، گازِ انباشته‌شده مشتعل و دچار انفجار خفیف شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: آتش‌سوزی بلافاصله با یک دستگاه خاموش‌کننده دستی توسط مالک مصدوم مهار شد و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محیط، مصدوم را برای انتقال به بیمارستان تحویل مأموران اورژانس دادند.

شهرام مومنی افزود: نقص فنی شیر و واشر گاز پیک‌نیکی می‌تواند حتی در بالکن‌ها نیز باعث تجمع خطرناک گاز و مصدومیت و در برخی مواردمنجر به مرگ شود.

وی به شهروندان توصیه کرد:بررسی منظم اتصالات را جدی بگیرید و هنگام استشمام بوی گاز، از ایجاد هرگونه جرقه خودداری کنند و یا نزدیک بودن شعله آبگرمکن، بخاری و... راجدی بگیرید.