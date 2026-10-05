رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: نشت و تجمع گاز از سیلندر پیک‌نیکی در بالکن خانه‌ای در رشت، منجر به انفجار آنی گاز و مصدوم شدن مالک جوان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان, شهرام مومنی با بیان اینکه آتش‌نشانان با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی در پی شنیدن انفجار مهیب گفت: ماموران آتش‌نشانی را به محل حادثه در حمیدیان رشت رساندند.

وی با بیان اینکه شهروند آسیب دیده متوجه بوی ناشی از نشت گاز شده بود، اضافه کرد: به محض رسیدن او به بالکن، گاز انباشته‌شده، مشتعل و دچار انفجار خفیف شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: آتش‌سوزی بلافاصله با یک دستگاه خاموش‌کننده دستی از طرف مالک مصدوم، مهار شد و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محیط، مصدوم را برای انتقال به بیمارستان تحویل مأموران اورژانس دادند.

شهرام مومنی افزود: نقص فنی شیر و واشر گاز پیک‌نیکی می‌تواند حتی در بالکن‌ها نیز باعث تجمع خطرناک گاز و مصدومیت و در برخی موارد، منجر به مرگ شود.

وی به شهروندان توصیه کرد: بررسی منظم اتصال‌ها را جدی بگیرید و هنگام استشمام بوی گاز، از ایجاد هرگونه جرقه خودداری کنید و نزدیک بودن شعله آبگرمکن، بخاری و... را جدی بگیرید.