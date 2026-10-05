به گزارشحاضران در این تجمعات با اشاره به قهرمانی پیاپی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و کسب ۵ مدال طلای جهانی و همچنین درخشش ورزشکاران کشورمان در کسب ۱۹ مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، برافراشته شدن پرچم ایران در عرصه‌های علمی و ورزشی را موجب غرور و امید دانستند.