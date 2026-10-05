اقتدار علمی، ورزشی و امنیتی محور توجه تجمعات مردم پردیس در شب ۲۱۸
دویست و هیجدهمین تجمع شبانه «قرار مردمی» با حضور جمعی از مردم شهرستان پردیس برگزار شد و شرکتکنندگان در این تجمع، موفقیتهای علمی و ورزشی جوانان ایرانی را نشانه توانمندی نسل جدید کشور دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمعات با اشاره به قهرمانی پیاپی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و کسب ۵ مدال طلای جهانی و همچنین درخشش ورزشکاران کشورمان در کسب ۱۹ مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، برافراشته شدن پرچم ایران در عرصههای علمی و ورزشی را موجب غرور و امید دانستند.