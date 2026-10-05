به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در پی درخشش نخبگان استان در آزمون سراسری امسال و کسب ۶ رتبه برتر، این موفقیت را به جامعه علمی و فرهنگی استان تبریک گفت.

مهدی یونسی رستمی در این پیام، افتخارآفرینی فرزندان دیار علویان را موجب تثبیت جایگاه علمی مازندران در سطح ملی دانست و افزود: این موفقیت گواه اثربخشی بازسازی روند‌های آموزشی و تلاش‌های مستمر جامعه فرهنگیان و خانواده‌هاست.

وی گفت: این موفقیت نشان از بازگشت مقتدرانه استان به صف مقدم پیشروان علمی کشور دارد.

استاندار مازندران کسب این موفقیت را به نخبگان، جامعه فرهنگیان، معلمان، مدیران آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها و مردم مازندران تبریک گفت و بر تداوم مسیر توسعه آموزشی و حمایت از استعداد‌های درخشان استان تأکید کرد.

یونسی رستمی ابراز امیدواری کرد با استعانت از خداوند متعال، شاهد بالندگی روزافزون جوانان مازندران در عرصه‌های ملی و جهانی باشیم.