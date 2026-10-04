تیم فوتبال جزیره قشم نخستین برد خود را در لیگ دسته اول کشور کسب کرد.

نخستین برد جزیره قشم در لیگ دسته اول فوتبال کشور

نخستین برد جزیره قشم در لیگ دسته اول فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،نماینده هرمزگان عصر یکشنبه (۱۲ مهر) در هفته چهارم لیگ آزادگان با نتیجه یک بر صفر تیم کارا گستر تبریز را شکست.

امین قاسمی نژاد تک گل تیم فوتبال جزیره قشم را به ثمر رساند تا این تیم در جدول رده بندی ۶ امتیازی شود.

دیگر نماینده استان تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در این هفته از پیکارها، دوشنبه (۱۳ مهر) از ساعت ۱۶ مهمان تیم بعثت کرمانشاه است.

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