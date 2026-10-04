به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۱۲ مهر به شرح زیر است:

سرمقاله امروز خبر ۲۱ را با شخصیت مشهور کارتونی شروع می‌کنیم که حالا مدتی پا به دنیای سیاست گذاشته است؛ پینوکیو!

همان عروسک چوبی معروف که دوباره اسم و شخصیت او با رئیس جمهور آمریکا گره خورده است؛ آن هم درست وسط یک کارزار سیاسی. ترامپ می‌گوید: من دروغ نمی‌گویم، چون اگر این‌جوری بود، به من می‌گفتند پینوکیو!

از قدیم گفتن، شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن! سناتور کریس مورفی، بی‌اعتماد به حرف‌های ترامپ و وزیر جنگ او، راهی منطقه شد تا از نزدیک، آثار و حجم خرابی پایگاه‌های آمریکا و تلفات نیروهای آن‌ها را در منطقه ببیند. او گفته است که می‌خواهد از واقعیت‌ها و پیامدهای سنگین جنگ ضد ایران، پرده بردارد.

هم‌حزبی‌های سناتور کریس مورفی هم با بهره‌برداری از اوضاع، در رقابت‌های انتخابات از نامزد‌های حزب ترامپ سبقت می‌گیرند. حالا فقط یک‌ ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مانده و دموکرات‌ها در ایالت‌های آلاسکا، تگزاس و اوهایو از جمهوری‌خوا‌هان جلوتر هستند.

یک حقیقت تلخ دیگر برای ترامپ و هم‌حزبی‌های او در آستانه انتخابات این است که حالا همه فهمیده‌اند، حساب پس‌انداز آمریکایی‌ها حسابی ته کشیده است؛ اگر تا دیروز، وزیر خزانه‌داری آمریکا از له شدن مردم زیر چرخ‌دنده‌های تورم می‌گفت، حالا دیوید فروم، تحلیلگر آمریکایی، واقعیت را روشن‌تر بیان می‌کند و می‌گوید: مردم آمریکا نه پولی برای خرید دارند و نه دلخوشی از رئیس جمهور؛ آنان از ترامپ، متنفر و بیزارند.

با این‌حال، ترامپ جانی و نتانیاهوی تروریست، اگر بخواهند برای فرار از بن‌بست، یک‌ بار دیگر هوس آزمودن اراده ایران را داشته باشند، باید به این هشدار وزیر امور خارجه خوب گوش کنند که هر ماجراجویی و شرارتی، پاسخی کوبنده‌تر از گذشته در پی خواهد داشت؛ با سلاح‌هایی که به‌ گفته مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در میدان جنگ رونمایی می‌شوند. چه نوع سلاحی که سردار بلالی از آن حرف نزده است؟ تحلیلگران امنیتی ـ رسانه‌ای می‌گویند که شاید یکی، موشک بالستیکی باشد که می‌توان با آن، کشتی‌های در حال حرکت و در فاصله بالای ۵۰۰ کیلومتر را هم زد. فناوری جدیدی که با آن می‌توان هم ناو‌های دشمن را در دریای عرب هدف گرفت و هم محاصره دریایی را شکست.

البته برای خنثی کردن و شکستن محاصره دشمن و مدیریت وضع ویژه، به‌ گفته رئیس جمهور، دولت هم آرایش جدید گرفته است تا هدف‌های دشمن در جنگ اقتصادی محقق نشود. در این اوضاع و احوال، وظیفه مسئولان مهار قیمت ارز و بازار، به‌شدت سنگین است تا گرانی روی دوش مردم، زیاد سنگینی نکند؛ چون این جنگ و دفاع همه ایرانیان است. برای همین، شهرداری تهران هم طرح تورم صفر را عملیاتی کرده است. زاکانی می‌گوید: دشمن در حمله‌های موشکی و محاصره اقتصادی، تقسیم کار نمی‌کند؛ امروز هم هر کس، هر چه از دست او بر می‌آید، باید برای افزایش همبستگی و تاب‌آوری کشور، به میدان بیاورد.

کشوری که این روزها فرزندان آن، موفقیت پشت موفقیت را در جهان ثبت می‌کنند. بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا که ورزشکاران ما با نشان‌های رنگارنگ خود، ۵۲ بار پرچم سه‌رنگ کشورمان را بر فراز آسیا بلند کردند، امروز نوبت بچه‌های المپیاد نجوم بود. نجومی‌ها با ۵ نشان طلا، هت‌تریک کردند و ۳ سال پیاپی، قهرمان جهان شدند و پرچم ایران را روی قله اختر فیزیک جهان نشاندند، اما این پرچم به سادگی در اوج نمانده؛ پشت این برافراشتگی، تاریخی از ایستادگی و رسم دیرینه جان‌فدایی برای میهن، جاری است.

پای این پرچم، ارتش، سپاه و ملتی یکپارچه ایستاده و صف کشیده‌اند؛ استوار، هوشیار و آماده برای دفاع و حراست از وجب به وجب این خاک پاک.

نویسنده: فرزانه آذرفام