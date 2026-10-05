خیابان‌های خراسان شمالی دویست و هجدهمین شب مقاومت در راه آرمان‌های ایران اسلامی را پشت سر می‌گذارد که مردم بر حفظ یاد شهدا، حمایت از نیرو‌های مسلح و دفاع از امنیت و تمامیت ایران تاکید دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دویست و هجدهمین شب تجمعات مردمی، میادین و خیابان‌های شهر‌های خراسان شمالی را بار دیگر به صحنه حضور و همدلی مردم این استان تبدیل کرد.

از پرچم‌های برافراشته ایران و حضور خانواده‌ها تا همخوانی سرود‌های ملی و مذهبی، روایتگر تداوم حضوری است که همچنان در میدان ادامه دارد و این حضور روایت تداوم ایستادگی مردمی مقاوم است. از روز‌های نخست جنگ تا به امروز، خیابان‌های شهر‌های استان در ساعات شب شاهد حضور با شکوه مردمی بوده‌اند که با وجود فشار‌های ناشی از جنگ و دشواری‌های زندگی، صحنه را ترک نکرده‌اند.

برنامه میدان داری مردم بجنورد در شب ۲۱۷ با حضور مداح حاج محسن محمدی پناه خالق اثر ((باید برخاست)) و استقبال با پرشور و با شکوه مردم و مسئولین برگزار شد.

حماسه حضور بجنوردی‌ها در شب ۲۱۸