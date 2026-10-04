در راستای برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی، ۱۵۰ ویلا و بنای غیرمجاز در ۸ هکتار از زمین‌های حومه باغستان در شهرستان شهریار تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی دادستان شهریار در حاشیه مرحله دیگری از برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حومه باغستان گفت: متأسفانه بدلایل مختلف، ساخت و ساز‌های غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی، این نوع زمین‌ها را با کاهش مواجه کرده است.

وی افزود: برای برخورد با چنین پدیده ایی، چاره ایی جز برخورد قهری و تخریب این سازه‌ها وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار هم با اشاره به عدم توجه سود جویان نسبت به اخطار عوامل ۱۳۱ جهاد کشاورزی گفت: سرانجام بی توجهی به اخطار‌های مکرر جهاد، تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز بدستور مقام قضایی است.

اسحاق یوسف پور بیان کرد: مردم توجه داشته باشند، قبل از هر گونه سرمایه گذاری و اقدام به ساخت و ساز در زمین مورد نظر، از جهاد کشاورزی استعلام کنند.