شهردار تهران گفت: کشور به نقشه راه ویژه دوران جنگ نیاز دارد و امروز، روز وحدت و انسجام است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در آیین پایانی گردهمایی بزرگ اعضای هیئت امنا و مدیران محله‌های تهران در نشست «قرارگاه مردمی ایران پیروز» با توجه به وضع حساس کنونی، بر ضرورت تدوین نقشه راه ویژه برای اداره کشور در دوران جنگ تأکید کرد و از آمادگی مدیریت شهری برای اجرای بسته‌های حمایتی در حوزه‌های معیشت، مسکن، سلامت، انرژی و آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

زاکانی اضافه کرد: «ما امروز در جنگ هستیم و هر روز شاهد هستیم که رئیس‌جمهور متوهم آمریکا دست به تهدید می‌زند و اقدام‌هایی را دنبال می‌کند که به ازای آن، طلب تسلیم‌شدگی ملت ایران را دارد.»

شهردار تهران با توجه به ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات تحمیلی، تصریح کرد: «ما با یک دسته معضل‌ها با عنوان ناترازی‌ها روبرو هستیم که از قدیم به ارث رسیده است. در برق، گاز، بنزین، آب و حوزه پولی و بودجه با ناترازی مواجهیم که موجب افزایش تورم می‌شود.»

زاکانی اضافه کرد: «کاهش ارزش پول ملی، یعنی آب رفتن سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم؛ بخشی از مشکلات، ناشی از ناترازی‌ها و بخشی نیز ناشی از وضع موجود جامعه است.»

شهردار تهران در ادامه با توجه به توطئه‌های دشمن، گفت: «دشمن در خرداد سال قبل، امید داشت که همزمان یک سیل جمعیتی معترض در خیابان ببیند، اما مردم آمدند و آنچه دشمن می‌خواست برعکس شد. ۲۱۸ شب است که مردم در خیابان‌ها هستند و منشأ انسجام، حضور، حمایت از نیرو‌های مسلح و پیگیر امرهای رهبری هستند تا دشمن، خطای محاسبه‌ای نداشته باشد.»

زاکانی با توجه به جنایت دشمن در میناب، اظهار داشت: «دشمن در آغاز جنگ در اسفند، دست به آن جنایت زد و کودکان مینابی را هدف قرار داد. یک مدرسه را زد و عده‌ای از کودکان دبستانی را به شهادت رساند و با فاصله زمانی، مدرسه دوم را زد. ۷۳ پسر و ۴۷ دختر و تعداد بسیاری معلم و خانواده به شهادت رسیدند.»

شهردار تهران در ادامه با تأکید بر ضرورت نقشه راه جدید برای اداره کشور در برابر این تهدید‌ها، تصریح کرد: «کشور نیاز به نقشه راه دوم دارد. بزرگ‌ترین مشکل کشور این است که به‌صورت عادی اداره می‌شود و نقشه راهی برای دوره جنگ تمام‌عیار با همه ابعاد نداریم.»

زاکانی با توجه به ظرفیت بخش خصوصی، گفت: «در ازای تحریم‌ها، ظرفیت برای جبران وجود دارد، اما در جنگ شناختی کاری می‌کنند که همه دچار فشار شوند. بنابر این، ضرورت دارد که ما طرح نوینی داشته باشیم.»

شهردار تهران در ادامه به تجربه مدیریت شهری در بازسازی‌ها در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، ۱۱۳ پلاک تهران آسیب خورد، در حوزه اسکان، در جنگ ۴۰ روزه نزدیک ۹ هزار نفر را در هتل‌ها پذیرایی کردیم. برای بازسازی نیز راهی را پیشنهاد دادیم که دولت این امر را به شهرداری واگذار کند و با استفاده از ظرفیت تراکمی شهر، کار انجام شود. این تصمیم در دولت به اجماع رسید و همان الگو پیاده شد.»

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به شرح بسته‌های حمایتی مدیریت شهری پرداخت و اظهار داشت: «ما در مجموعه شهرداری، ۷ تا ۸ بسته را دنبال می‌کنیم. بسته معیشتی با ۱۲ قلم کالا در مهر آغاز شد و از آبان‌، ۳ قلم دیگر، شامل مرغ، پنیر و رب اضافه می‌شود تا به ۱۵ قلم برسد. قیمت این اقلام تا ۶ ماه ثابت خواهد ماند. برای هر خانواده ۴ نفری، هر ماه ۸ کیلو برنج، ۲ کیلو گوشت، ۲ کیلو سویا، ۴ کیلو حبوبات، یک کیلو و ۶۰۰ گرم روغن و یک کیلو شکر، تضمین شده است.»

شهردار تهران اضافه کرد: «ما بخش بسیاری از این اقلام را از منشأ، تهیه و انبار کرده‌ایم تا روی بازار اثر نگذارد. این کار، الگویی برای کل کشور شده است. همچنین ۵۰ درصد سود بازرگانی فروشگاه شهروند، کاهش یافته است و واسطه‌ها حذف شده‌اند. از هفته آینده در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ میدان‌های جدیدی مستقر می‌شود و قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر میدان‌های فعلی خواهد بود.»

زاکانی با توجه به بسته فرزندآوری، گفت: «هفته آینده، بسته دوباره‌ای برای کسانی که فرزندآوری داشته‌اند، دنبال می‌شود. از اول سال ۱۴۰۵، مدیریت شهری متعهد شده است که هر ماه، ۳ و نیم تا ۴ میلیون تومان برای هر فرزند به خانواده‌ها خدمت ارائه کند.»

شهردار تهران در حوزه اشتغال نیز تصریح کرد: «تشکیل ۷ زنجیره را از ۲ سال پیش آغاز کرده‌ایم و زیرساخت‌های آن را آماده می‌کنیم. هفته آینده، ثبت‌نام آغاز می‌شود و پس از مهارت‌آموزی، افراد در داخل خانه‌ خود مشغول به کار می‌شوند و درآمد مکفی، کسب می‌کنند. بیشترین مراجعه به ما در موضوع اشتغال است.»

زاکانی با توجه به بسته مسکن، اظهار داشت: «۵۱ درصد مردم تهران، اجاره نشین هستند. ما به عنوان مدیریت شهری باید جنبه منطقی به قیمت مسکن و اجاره بدهیم و توسعه مسکن اجتماعی داشته باشیم. اگر ۵ درصد از زمین‌های موجود در اختیار سازمان‌های متولی مسکن، برای الحاق به شهر‌ها و شهرک‌سازی‌های نوین استفاده شود، هر سال ۲ هزار میلیارد تومان سود نصیب دولت می‌شود و قیمت مسکن می‌شکند.»

شهردار تهران با اشاره به بسته سلامت، گفت: «با دولت تفاهم کرده‌ایم که در بخش بهداشت عمومی و نظام سلامت شهر تهران فعالیت کنیم تا گام‌ به‌ گام به مسیری برویم که هیچ‌کس غیر از درد بیماری، درد بی‌پولی نکشد. این تفاهم در ۶ مرحله آغاز شده است و به عنوان الگو در کل محله‌ها و سراسر کشور توسعه خواهد یافت.»

زاکانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: «با کار‌های انجام شده، مظاهر آسیب‌های اجتماعی کمتر شد، اما باید به سمت نبود این مظاهر برویم. درباره معتادان متجاهر، به هیچ منبعی وابسته نیستیم و از منابع شهر خرج می‌کنیم.»

شهردار تهران با توجه به ساخت مدرسه‌ها گفت: «ما با دولت تفاهم کرده‌ایم که ۴۵۰ مجتمع بسازیم که همه امکانات ورزشی، فرهنگی و فناورانه را داشته باشد.»

زاکانی با توجه به نقش هیئت امنا و مدیران محله‌ها در این مسیر حمایتی گفت: «هیئت امنای محله‌ها بهترین نقش را دارند تا مردم در محله‌ها آسیب نخورند. شعار ما این است که هیچ‌کس در تهران، سر گرسنه بر بالین نگذارد و این نیازمند کمک شما است. ما نیازمند دقت در نقشه راه و مسئولیت‌پذیری هستیم.»

شهردار تهران با تأکید بر وحدت و انسجام، تصریح کرد: امروز بیش از هر روزی، نیاز به حضور در میدان و اعلام وجود در برابر دشمن داریم. اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و بدانیم که دشمن ما آمریکا است و باید دست به دست هم بدهیم تا کشور از این گردنه عبور کند.