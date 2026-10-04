معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: بیش از ۱۰۰ رویداد گردشگری در استان تا پایان سال با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقوام خوزستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تبار قریب روز یکشنبه در حاشیه برپایی دومین جشنواره قهوه اهواز اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقوام و جاذبه‌های طبیعی، برنامه‌های گسترده‌ای را از ماه مهر تا پایان سال جاری در همه شهرستان‌ها اجرا خواهد کرد.

وی افزود: استان خوزستان با برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد متنوع در سراسر شهرستان‌ها، گامی بلند در زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقوام این استان برداشته که در این راستا، برنامه‌های متنوعی از جمله جشنواره‌های موضوعی در نقاط مختلف استان در حال برگزاری است.

قریب تاکید کرد: هدف اصلی این رویدادها نمایش ظرفیت‌های پنهان و معرفی خوزستان به عنوان یک مقصد گردشگری پیشرو است.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌ فرهنگی خوزستان تصریح کرد: برنامه‌های اجرایی در ماه مهر شامل رویدادهای متنوعی از جمله جشنواره قهوه اهواز و جشنواره انار در روستای منگره اندیمشک است.

قریب توضیح داد: قرار است به‌زودی جشنواره انار در دزپارت و جشنواره برنج در مناطق شمالی ایذه و باغملک برگزار شود تا ظرفیت‌های تولیدی و گردشگری این مناطق به نمایش درآید.

وی افزود: علاوه بر این برگزاری جشنواره گردشگری ورزشی آبی در کنار رودخانه کارون، پیام مهمی مبنی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم گردشگری آبی این رودخانه و همکاری بخش‌های متولی در این حوزه را منتقل می‌کند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌ فرهنگی خوزستان بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های اداره‌ کل به گونه‌ای است که این فعالیت‌ها فقط به ماه مهر محدود نخواهد بود و با هدف بهره‌گیری از فصل گردشگری، اجرای برنامه‌ها تا پایان اسفندماه تداوم خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد یک خوزستان پویا و شاداب، از همه شهروندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا با حضور در این رویدادها، در روند معرفی جاذبه‌ها و اقوام خوزستان مشارکت فعال داشته باشند.

دومین جشنواره قهوه اهواز جمعه و شنبه در مجتمع تفریحی ریتاج اهواز برگزار شد.