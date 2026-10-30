خیابان‌های خراسان شمالی دویست و چهل و سومین شب مقاومت و پایداری در راه آرمان‌های ایران اسلامی را پشت سر گذاشت.

اجتماع مردمِ خراسان شمالی در دویست و چهل و سومین قرار عاشقی

اجتماع مردمِ خراسان شمالی در دویست و چهل و سومین قرار عاشقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دویست و چهل و سومین شب تجمعات مردمی، میدان ها و خیابان های شهرهای خراسان شمالی را بار دیگر به صحنه حضور و همدلی مردم این استان تبدیل کرد.

از پرچم‌های برافراشته ایران و حضور خانواده‌ها تا همخوانی سرود‌های ملی و مذهبی، روایتگر تداوم حضوری است که همچنان در میدان ادامه دارد و این حضور روایت تداوم ایستادگی مردمی مقاوم است.

از روز‌های نخست جنگ تا به امروز، خیابان‌های شهر‌های استان در ساعات شب شاهد حضور با شکوه مردمی بوده‌اند که با وجود فشار‌های ناشی از جنگ و دشواری‌های زندگی، صحنه را ترک نکرده‌اند.