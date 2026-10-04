به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های منطقه سیستان، کلیه مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان‌های زابل، نیمروز، زهک و هامون به‌علت افزایش غلظت ریزگرد‌ها و هشدار سطح نارنجی هواشناسی، در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل می‌باشند.

همچنین مدارس شهرستان هیرمند در تمامی مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.