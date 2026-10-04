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بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستانهای منطقه سیستان، برخی از مدارس در این منطقه، بعلت افزایش غلظت ریزگردها، در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستانهای منطقه سیستان، کلیه مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستانهای زابل، نیمروز، زهک و هامون بهعلت افزایش غلظت ریزگردها و هشدار سطح نارنجی هواشناسی، در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل میباشند.
همچنین مدارس شهرستان هیرمند در تمامی مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.