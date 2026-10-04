به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله با اشاره به گستردگی شبکه آموزشی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۷ هزار و ۳۵۷ مدرسه در ۲۹ شهرستان خوزستان وجود دارد و اجرای طرح اطلس جامع مدارس از نیمه دوم شهریورماه در استان آغاز شده است که تاکنون با پیشرفت حدود ۸۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: این میزان پیشرفت حاصل پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد تخصصی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان و با هدف هماهنگی بین‌دستگاهی و تسریع در فرآیند اجرای طرح به دست آمده است.

حموله تصریح کرد: اطلس جامع مدارس با هدف ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مکانی مدارس و فراهم‌سازی بستر بهره‌گیری از داده‌های مکانی در برنامه‌ریزی و مدیریت نظام آموزشی اجرا می‌شود و تکمیل آن، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های داده‌محور در استان خواهد بود.