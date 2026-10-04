نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی، درخشش افتخارآمیز ملی‌پوشان نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی و کسب ۵ نشان طلا و رتبه نخست جهان و همچنین، کسب نشان‌های ورزشی در رقابت‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی‌پور به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

درخشش افتخارآمیز تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی و کسب ۵ مدال طلا و رتبه نخست جهان و کسب مدال‌های رنگارنگ ورزشی در رقابت‌های المپیک آسیایی ناگویا، جلوه‌ای درخشان از ظرفیت‌ها، استعداد‌های متراکم و توانمندی‌های ارزشمند نسل جوان ایران اسلامی در عرصه رقابت‌های علمی و ورزشی جهان است که بار دیگر نام ایران را بر بلندای دانش و ورزش جهانی نشاند و موجی از غرور و امید را در دل ملت بزرگ ایران برانگیخت.

این دستاورد ارزشمند در شرایطی رقم خورده است که ملت ایران در سال‌های گذشته، در معرض تحریم‌های ظالمانه، فشار‌های همه‌جانبه و محدودیت‌های تحمیلی و مستمر دشمنان قرار داشته و با وجود این دشواری‌ها، حرکت و مسیر پیشرفت کشور با همت فرزندان این سرزمین تداوم یافته است.

درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی و ایستادن آنان بر قله‌های رقابت‌های جهانی، گواهی روشن بر پویایی سرمایه انسانی کشور و عزم نسل جوان برای عبور از موانع و دستیابی به قله‌های پیشرفت است.

این موفقیت، حاصل پیوند استعداد، دانش، همت بلند، تلاش مستمر و تربیت نسلی است که می‌تواند سرمایه‌ای گران‌بها برای پیشرفت و تعالی کشور باشد. حضور موفق فرزندان ایران در چنین آوردگاه علمی و ورزشی و دستیابی آنان به بالاترین جایگاه جهانی، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های انسانی این سرزمین، پشتوانه‌ای استوار برای ساختن آینده‌ای درخشان و دستیابی به قله‌های بلند است.

اینجانب، این موفقیت غرورآفرین را به محضر رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، دانش‌آموزان نخبه و ورزشکاران افتخارآفرین، خانواده‌های محترم آنان، مربیان و معلمان پر تلاش و جامعه علمی و ورزشی کشور، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، تداوم درخشش و توفیق این سرمایه‌های ارزشمند را در مسیر خدمت به پیشرفت، آبادانی و سربلندی ایران اسلامی مسئلت دارم.