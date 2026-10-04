رییس اتاق اصناف مرکز خوزستان گفت: همه افراد و مراکز جمع آوری روغن موتور کارکرده «روغن سوخته» موظف هستند تا پایان مهرماه جاری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل اهواز اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد با بیان اینکه این دستورالعمل در راستای اجرای مصوبه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف سازی گردش کالا در سطح عرضه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان ابلاغ شده است بیان کرد: روغن موتورهای کارکرده و سوخته خریداری شده توسط افراد و یا مراکز جمع آوری کننده باید تحویل شرکت‌های هیدروکربنی داده شود.

وی افزود: شرکت‌های هیدروکربنی روغن موتور کارکرده و سوخته نیز از پس باید از افراد ثابت و سیار دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف لوازم یدکی و صنف مکانیک و اتو سرویس اهوازخریداری کنند.

پناباد ادامه داد: در صورت همکاری نکردن افراد، مراکز جمع‌آوری روغن موتور سوخته و یا هر یک از اتحادیه‌های صنفی مربوطه، مراتب جهت تصمیم‌گیری لازم از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان پیگیری خواهد شد.

رییس اتاق اصناف مرکز خوزستان تصریح کرد: پس از شناسایی و مشخص شدن افراد دارای پروانه کسب فهرست این افراد از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان به شرکت های هیدروکربنی برای همکاری لازم اعلام می شود.

پناباد ادامه داد: اتاق اصناف مرکز خوزستان نیز طرح شناسایی و ساماندهی این افراد و مراکز را از طریق اتحادیه های صنف لوازم یدکی اتومبیل و صنف مکانیک و اتو سرویس اهواز پیگیری و ملزم خواهند بود تا روغن های کارکرده و سوخته حاصل از فعالیت واحدهای صنفی تعویض روغن موتور را فقط به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای پروانه کسب معتبر واگذار کنند.

وی با تاکید بر عدم فروش و واگذاری روغن موتورهای کارکرده و سوخته به افراد فاقد پروانه کسب ، واسطه ها و اشخاص بدون مجوز قانونی گفت: واحدهای صنفی موظفند در صورت واگذاری و فروش روغن سوخته به افراد و مراکز قانونی پیش از انجام معامله ، اعتبار مجوز خریدار را احراز کنند.

مصطفی پناباد تاکید کرد: تمامی معاملات و واگذاری های روغن موتور کارکرده و سوخته باید با صدور فاکتور رسمی و معتبر و همچنین ثبت اطلاعات معامله در سامانه های قانونی مربوطه انجام پذیرد به نحوی که مکان تامین روغن های سوخته و کارکرده و سایر بخش های خرید و عرضه قابل احراز و رهگیری باشد.

رییس اتاق اصناف اهواز پیش از این از راه اندازی سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ یکی از دستاوردهای مهم اتاق اصناف در استان برای افزایش نظارت بر اصناف ، تخلفات صنفی و رسیدگی به شکایات مردمی خبر داد.