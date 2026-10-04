به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بهره برداری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه دیپلماسی آب، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، نشستی را با حضور برخی اساتید و صاحب نظران حوزه دیپلماسی آب با میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار کرد.

در این نشست، تعدادی از متخصصان برجسته کشور در حوزه آب، حقوق بین‌الملل و سیاست‌گذاری منابع آبی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره چالش‌ها و فرصت‌های دیپلماسی آب مطرح کردند. شرکت‌کنندگان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی و مذاکرات مرتبط با منابع آب مشترک تأکید داشتند.

غریب‌آبادی نیز در این جلسه با تشریح اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی آب، به تدوین سند دیپلماسی آب بر اساس تکلیف برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و بر ضرورت همکاری مجامع علمی و پژوهشی با وزارت امور خارجه در این راستا تأکید کرد. معاون وزیر امور خارجه به‌ویژه از لزوم حضور اساتید و دانشگاهیان در مجامع بین‌المللی همراه با هیئت‌های رسمی کشور و نیز مشارکت در بازنگری سند دیپلماسی آب کشور سخن گفت.