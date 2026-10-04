علیرضا زاکانی در حاشیه آیین پایانی هیئت امنا و معتمدان محله‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با توجه به استقبال مردم از طرح تثبیت قیمت ۱۲ کالا گفت: طرح ۶ ماه تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در تهران، مورد توجه دولت قرار گرفته و قرار است که این طرح در سراسر کشور اجرا شود.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در استان‌های دیگر کشور اجرا می‌شود، اظهار داشت: قرار شده است که گروهی تشکیل شود تا تجربه‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده را بررسی و به کل کشور منتقل کند تا با همکاری دولت و شهرداری‌ها، این الگو در دیگر شهر‌ها نیز قابل اجرا باشد.