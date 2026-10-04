استاندار لرستان گفت: ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر مقصدی برای جذب ،پژوهشگران ،طبیعت‌گردان و گردشگران بین المللی خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پی ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون بین‌المللی رامسر پیامی صادر کرد.

متن پیام سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:

ثبت جهانی دریاچه زیبای گهر؛ نگین آبی اشترانکوه در کنوانسیون بین‌المللی رامسر، رخدادی تاریخی طبیعی و مایه مباهات لرستان و ایران عزیز است.

با این ثبت ارزشمند، همانگونه که نام این دیار در کنار مهمترین سکونت‌گاه های بشر قرار گرفت، نام دریاچه گهر

بی‌شک اهمیت این ثبت جهانی، در یک رویداد ثبتی نمادین خلاصه نمی‌شود؛ گهر از این پس نه تنها یک جاذبه ملی، بلکه مقصدی شناخته‌شده برای پژوهشگران، طبیعت‌گردان و گردشگران خارجی خواهد بود و دروازه‌ای برای معرفی شایسته لرستان به جهانیان می‌گشاید.

از سوی دیگر، حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی لرستان و دریاچه گهر، با این ثبت به بالاترین سطح حمایت بین‌المللی دست می‌یابد و زمینه تقویت مدیریت پایدار منابع آبی و صیانت از گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد این منطقه،فراهم می‌شود.

با تبریک دوباره این موفقیت تاریخی به مردم شریف لرستان و تلاشگران و دغدغه مندان حوزه محیط زیست؛ امیدوارم گهر، این نگین درخشان اشترانکوه، همواره نماد همزیستی مسالمت‌آمیز انسان و طبیعت و مایه افتخار لرستان و ایران عزیز باشد.