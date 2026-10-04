معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری استان اصفهان: اجرای ۶۴ میلیون بار غربالگری شنوایی در کشور باعث نجات ۵۵۰ هزار نفر از ناشنوایی و کم‌شنوایی شده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر نیز با غربالگری بینایی از نابینایی نجات یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدجواد حسینی‌با رد این تصور که بهزیستی صرفاً متولی گروه‌های خاص است، تصریح کرد: هرچند ۱۳ درصد جمعیت کشور یعنی حدود ۱۱ میلیون فرد دارای معلولیت، ۱۱ میلیون سالمند، کودکان یتیم و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار جمعیت هدف ما هستند، اما خدمات بهزیستی شامل تمام اقشار مردم است و هر شهروندی از طریق سامانه ۱۴۸۰ و ۱۲۳ مرکز اورژانس اجتماعی از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شود.

وی با اعلام اینکه ۱۷ میلیارد تومان برای هزینه درمان ۵ هزار مددجو و ۱۹۴ میلیارد تومان برای آزمایش‌های ژنتیک اختصاص یافته و مجوز تأسیس ۱۲ مرکز و مؤسسه موردنیاز استان اصفهان صادر خواهد شد، گفت: امسال ۴۰۰ میلیارد تومان سهم مشارکت‌های مردمی برای بهزیستی استان پیش‌بینی شده که امیدواریم با کمک خیرین و مردم نیکوکار اصفهان جذب شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به چرخش راهبردی این سازمان از حمایت‌محوری به توانمندسازی، اعلام کرد: کل فرصت‌های شغلی ایجادشده در ۴۴ سال فعالیت بهزیستی ۸۹ هزار مورد بوده، در حالی که تنها در دو سال دولت فعلی ۱۱۹ هزار فرصت شغلی جدید شکل گرفته است. در استان اصفهان نیز برای سال ۱۴۰۵، دو هزار و ۹۵۰ فرصت شغلی با اعتبار هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی محقق می‌شود و در آذرماه آزمون سه‌درصدی اشتغال معلولان در دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

حسینی در ادامه از مجموعه توافقات و تخصیص‌های ویژه برای استان اصفهان خبر داد و افزود: امسال ۳۲۶ واحد مسکونی با ۶۵ میلیارد تومان کمک‌بلاعوض برای مددجویان در حال ساخت است و میزان کمک‌بلاعوض از ۱۰۰ میلیون به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین اعتبار ۴۳ میلیارد تومانی برای پوشش کامل ۳۹ هزار و ۳۱۷ پرونده پشت‌بیمه‌ای ۹۳ مرکز مثبت زندگی استان اختصاص یافت.

با بیان اینکه هزار و ۶۲۸ هزار ناشنوا و کم‌شنوا در کشور زندگی می‌کنند، افزود: در سال ۱۴۰۵ تجهیزات توانبخشی ۸۸ هزار و ۷۰۰ نفر از این عزیزان با اعتبار ۷۴ میلیارد تومان تأمین می‌شود، ۴ هزار معلول نیز برای تهیه سمعک با سرمایه اولیه شش میلیون تومانی حمایت می‌شوند و ۴۰ درصد ازدواج‌های امسال مددجویان از جهیزیه بهزیستی بهره‌مند خواهند شد.

به گفته وی همچنین ۹ هزار و ۴۰۹ دانش‌آموز و دانشجوی مددجو با اختصاص ۲۴ میلیارد تومان حمایت می‌شوند و تمامی مددجویان شدید و خیلی‌شدجوی دارای معلولیت‌های جسمی، نخاعی و اوتیسم از حق پرستاری ماهانه دو و نیم میلیون تومانی تا پایان عمر برخوردار می‌شوند.

حسینی همچنین با اشاره به پیشنهاد استاندار اصفهان مبنی‌بر تقبل ساخت ۵۰ درصدی زمین مربوط به ناشنوایان اصفهان و همراهی با خیرین در این حوزه و نیز توانمندسازی و اشتغال مددجویان این سازمان از طریق توسعه انرژی خورشیدی، از پذیرش این امور و پیگیری آنها خبر داد.