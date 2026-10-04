به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد: رؤسای جمهور بر اهمیت هماهنگی و رایزنی درباره چالش‌های منطقه‌ای و احترام به حاکمیت کشورها، وحدت و تمامیت ارضی آنها تأکید کردند. آنها بر حمایت از نهاد‌های ملی، مخالفت با مداخله در امور داخلی آنها و حل‌وفصل منازعات از راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

رؤسای جمهور ضمن گفت‌و‌گو درباره اوضاع منطقه شاخ آفریقا، بر اهمیت افزایش هماهنگی و رایزنی برای مقابله با چالش‌های مشترک، حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای، و تقویت توسعه و همگرایی اقتصادی تأکید کردند. همچنین، آنها ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی حاکم بر رودخانه‌های فرامرزی، از جمله رود نیل را مورد تأکید قرار دادند.

رؤسای جمهور بر مخالفت کامل با هرگونه اقدام یکجانبه‌ای که به بهره‌برداری کشور‌های پایین دست رود نیل آسیب بزند، تأکید کردند.