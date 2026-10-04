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توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است

رئیس کمسیون اصل نود مجلس می‌گوید سکو‌های اینترنتی نباید بدون هماهنگی با داروخانه‌ها اقدام به توزیع و فروش اینترنتی دارو کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۲۱:۵۵
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برچسب ها: داروخانه ، فروش اینترنتی دارو ، کمسیون اصل نود
 