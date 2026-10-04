به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در تجمعات شبانه سراب ۲۷۳ نفر از شرکت کنندگان در چهار بخش دانش و مهارت‌های نظامی، خودامدادی و کمک‌رسانی، فرهنگی و اجتماعی، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای با هم رقابت کردند.

مسابقه «میدان‌یار» محدودیت سنی ندارد و رقابت‌ها در سه بخش خانوادگی، بانوان و مردان برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه مشارکت عمومی و تقویت مهارت‌های مورد نیاز شهروندان را فراهم کند.