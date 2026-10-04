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حافظان خیابان در شهرستان سراب در مسابقه میدانیار آمادگیهای رزمی و امدادرسانی خود را در شرایط جنگی تمرین کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در تجمعات شبانه سراب ۲۷۳ نفر از شرکت کنندگان در چهار بخش دانش و مهارتهای نظامی، خودامدادی و کمکرسانی، فرهنگی و اجتماعی، تولید و انتشار محتوای رسانهای با هم رقابت کردند.
مسابقه «میدانیار» محدودیت سنی ندارد و رقابتها در سه بخش خانوادگی، بانوان و مردان برگزار میشود و تلاش دارد زمینه مشارکت عمومی و تقویت مهارتهای مورد نیاز شهروندان را فراهم کند.